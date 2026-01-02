Playas tranquilas de la Costa Atlántica para hacer una escapada en el verano 2026: las mejores 5 opciones

Llegó el verano 2026 y es el momento perfecto para descubrir nuevos rincones de la Costa Atlántica lejos del ruido de la ciudad y las playas llenas de personas. Para quienes se anima a manejar unos kilómetros más o a salirse de las rutas tradicionales, hay varios destinos más tranquilos en los que predominan la naturaleza el ruido de las olas y el viento.

Las mejores 5 playas tranquilas para hacer una escapada en el verano 2026

Planificar una escapada a playas tranquilas garantiza un descanso real durante el verano, pero también una conexión distinta con la naturaleza de Buenos Aires. Desde médanos gigantes hasta bosques que llegan casi al agua, estas opciones están pensadas para quienes viajan con el mate, un buen libro y ganas de caminar por la arena sin esquivar sombrillas.

1. Arenas Verdes (Lobería)

Ubicada a unos 25 kilómetros de Necochea, esta playa es una verdadera joya escondida. Lo que la hace especial es su entorno rústico; aquí el bosque de pinos y las dunas se mezclan de una forma única.

Por qué ir: Es ideal si buscás paz absoluta . Al tener poca urbanización, podés disfrutar de una vista ininterrumpida del horizonte.

. Al tener poca urbanización, podés disfrutar de una vista ininterrumpida del horizonte. Qué hacer: Además de descansar, tomar sol y relajarte, podés practicar surf o kayak.

2. Mar del Sur (General Alvarado)

A solo 17 kilómetros de Miramar, Mar del Sur parece detenida en el tiempo. Sus calles de tierra y sus playas inmensas la convierten en el refugio preferido de los que huyen del cemento. Entre sus diferentes edificios, el histórico Hotel Boulevard Atlántico le da un aire nostálgico y misterioso al pueblo.

Para quién es: perfecta para familias que quieren que los chicos jueguen libres y para quienes disfrutan de largas caminatas hasta la zona de la "Roca del Galleguillo".

A solo 17 kilómetros de Miramar, Mar del Sur es una de las mejores playas para descansar tranquilos

3. Reta (Tres Arroyos)

Reta es famosa por sus atardeceres, ya que por su ubicación geográfica el sol se pone sobre el mar. Es una playa de aguas cálidas (gracias a las corrientes que llegan a la zona) y arenas muy finas.

Lo mejor: la "Túnel Submédano", una obra que permite cruzar por debajo de las dunas para llegar a la playa , es una experiencia pintoresca.

, es una experiencia pintoresca. Dato clave: Es un destino muy elegido por pescadores y por quienes aman el silencio total a la hora de la siesta.

4. Balneario San Cayetano

Si realmente querés desconectarte, este es tu lugar. Se encuentra entre Necochea y Tres Arroyos y cuenta con una frondosa vegetación que protege al pueblo del viento marino. Sus playas son solitarias y extensas, rodeadas de médanos altos que podés explorar a pie.

Que hay en San Cayetano: Aunque es un pueblo pequeño, cuenta con los servicios básicos, campings y cabañas muy acogedoras para pasar unos días sin mirar el reloj.

El baneario San Cayetano tiene playas solitarias y muy extensas, rodeadas de médanos altos

5. Costa del Este (Partido de la Costa)

Conocida como "la playa del millón de pinos", es la opción ideal si no querés alejarte tanto de Buenos Aires, pero buscás un ambiente familiar y silencioso. El diseño urbano respeta muchísimo la naturaleza; podés caminar entre bosques de pinos y eucaliptos antes de pisar la arena.