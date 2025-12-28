La escapada para descansar en 2026: el pueblo rural que combina tranquilidad y naturaleza

Existe un lugar clave para alejarse del bullicio de la ciudad y tener una escapada en un entorno lleno de naturaleza: Villa Guillermina. Se trata de un pueblo rural de calles tranquilas y mucha paz ideal para descasar en Santa Fe.

Villa Guillermina: el destino clave para una escapada de descanso

Ubicado a 480 km de la ciudad capital de Santa Fe, Villa Guillermina es una localidad rural con una fuerte historia y paisajes increíbles. Este pueblo combina arroyos y la llanura en un entorno tranquilo y silencioso, perfecto para desconectarse y descansar.

Una de las grandes joyas turísticas es la Reserva Paisajística Provincial Yugo Quebrado. Se trata de una zona protegida que se puede recorrer para observar aves, la flora y la fauna autóctonas del norte santafesino.

También el lugar cuenta con el arroyo Los Amores, que aporta frescura y mayor tranquilidad al destino al completar el entorno natural y volver un lugar clave para pasar el día junto a sus orillas.

Además de ser un espacio natural ideal para una escapada llena de calma y entornos verdes, el pueblo rural cuenta con diferentes actividades para hacer:

Recorrer el casco histórico donde se encuentran las ruinas de la histórica fábrica taninera del pasado industrial del pueblo, ligado a La Forestal.

donde se encuentran las ruinas de la histórica fábrica taninera del pasado industrial del pueblo, ligado a La Forestal. Visitar e l Museo Paseo de los Recuerdos que guarda objetos, fotografías y relatos antiguos de Villa Guillermina que reconstruyen su pasado y su evolución con el tiempo.

que guarda objetos, fotografías y relatos antiguos de Villa Guillermina que reconstruyen su pasado y su evolución con el tiempo. Recorrer el Paseo del Chamamé, un espacio que homenajea a la música litoraleña del lugar.

También, se encuentra cerca del Parque Nacional Chaco, otra área natural protegida que ofrece una abundante biodiversidad y oportunidades para el ecoturismo.

¿Cómo se puede llegar a Villa Guillermina desde CABA?

Al quedar al norte de la provincia de Santa Fe el viaje en auto desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Villa Guillermina puede ser largo y demorar entre 10 y 11 horas. En auto la ruta típica es la siguiente:

Tomar la Autopista Buenos Aires–Rosario (RN9),

Seguir hacia el norte por rutas provinciales y la RN11 hacia el norte de Santa Fe,

Luego acercarse a Las Toscas/Villa Ocampo y entrar a Villa Guillermina.