Le dicen el pueblo fantasma bonaerense y queda a menos de dos horas de CABA

La localidad vivió su época dorada en los 80', pero aún conserva atractivos turísticos.

Ubicado a la vera de la Autovía 2 que conecta la Ciudad de Buenos Aires con Mar del Plata y a menos de dos horas del Microcentro porteño, se alza uno de los parajes fantasmas de la provincia de Buenos Aires: Gándara. Se trata de un destino ideal para una escapada de fin de semana.

La localidad, que en los años 80 supo registrar su época dorada gracias a la planta láctea del mismo nombre que atraía a trabajadores y comerciantes, hoy se considera como un sitio con población rural dispersa y no mayor a una decena. Sin embargo, aún conserva atractivos turísticos.

¿Qué pasó con Gandará, el pueblo fantasma de la provincia de Buenos Aires?

Gandará se emplaza en los campos que pertenecían a Domingo Leonardo de la Gándara, quien compró las tierras en 1823, dando origen al paraje. Antes de su muerte, el propietario transmitió los lotes a sus hijos para la creación de la estación de tren, la escuela, un monasterio, almacenes, pulperías y la empresa láctea Gándara.

En 1998, el grupo Lactona fue comprado por Parmalat Italia para luego, en 2003, el Grupo Tasselli, de Sergio Tasselli, pasara a adquirir las operaciones por el precio simbólico de $ 200 millones. Cuando el grupo desembarcó en las fábricas de Chascomús en Gandará, Pilar-Carapachay y Lamarque (Río Negro), les informó a los trabajadores que no podría pagar los sueldos adeudados y que iba a haber una quita salarial. Se declaró en convocatoria de acreedores, por lo que recibió un escrache del sindicato de lácteos.

La falta del trabajo y de posibilidades de comerciar derivaron en el abandono del lugar de sus pobladores en búsqueda de nuevas oportunidades, quedando la estación, la Escuela Número 21 “25 de mayo” y algunas viviendas en funcionamiento hasta apagar su brillo.

¿Qué visitar en Gandará, el pueblo fantasma de la provincia de Buenos Aires?

Dentro de la localidad de Gándara se puede recorrer el Monasterio de San José, construido por Alejandro Bustillo e inaugurado en 1939. Si bien permanece deshabitado, su arquitectura mantiene un encanto único. Además, en las mismas instalaciones se puede visitar la Capilla Nuestra Señora del Rosario, que data de 1938.

Otra opción (y acaso una de las más llamativas) son las ruinas de la empresa Gándara, que se encuentran en un predio de más de 50 hectáreas.

En materia gastronómica, se destaca la Pulpería Gándara, iniciativa de Virginia y Sebastián, quienes vendieron todo para cumplir su sueño. Ubicada enfrente de la estación de tren, cautiva con sus sabores, generando una revancha para el pueblo perdido bonaerense.

¿Cómo llegar a Gandará desde la Ciudad de Buenos Aires?

Desde la Ciudad de Buenos Aires a Gándara se puede llegar en auto tomando la Ruta Provincial 2 hacia el sur, viajando unos 130 km en aproximadamente 1 h 30 min.

También existe la posibilidad de transporte público, mediante la Línea Roca desde Constitución hasta Alejandro Korn con trasbordo hacia Chascomús (paradas intermedias incluidas).