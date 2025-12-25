Escapadas: el rincón santafesino la pileta más grande del país, ¿cómo llegar?

Ubicado a sólo 3 kilómetros del límite con la provincia de Buenos Aires y pertenciente al partido de General López, Teodelina se abre paso en las propuestas turísticas de Santa Fe al ser hacedor de las únicas "aguas del Edén" de Argentina.

Fundado en 1875 y con su nombre en honor a Doña Teodelina Fernández de Alvear, esposa de Don Diego de Alvear, hoy cuenta con 6363 habitantes habitantes, de acuerdo a los últimos datos recopilados por el Censo 2022.

Qué hacer en Teodelina, el rincón santafesino con las únicas "aguas del Edén" de Argentina

Construido con el objetivo de convertirse en ciudad, Teodelina cuenta con una infraestructura única para su dimensión y que acompaña a la laguna El Chañar y a la estrella de la localidad en materia turística: la pileta más grande del país.

Ubicada en el balneario municipal El Edén, dispone de un tamaño de 160 metros de largo y 50 metros de ancho, recibiendo durante la temporada de verano hasta 12 mil turistas por fin de semana.

Además de la magnitud de la piscina, el complejo ofrece espacios de camping, parrillas, canchas deportivas y un escenario donde se llevan a cabo shows y festivales que animan las noches. Esta combinación lo convierte en un destino muy elegido por familias y grupos de amigos.

Rodeada de extensos campos, Teodelina posee una ubicación privilegiada que permite un acceso rápido desde Rosario, Santa Fe capital y la provincia de Buenos Aires, lo que impulsó en los últimos años un aumento sostenido de visitantes.

Cómo llegar a Teodelina, el rincón santafesino con las únicas "aguas del Edén" de Argentina

En auto, la opción más directa para viajar a Teodelina desde la Ciudad de Buenos Aires es tomar la Ruta Nacional 7 hasta Rufino y luego continuar por la Ruta Provincial 94.