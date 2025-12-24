El regreso a casa en vísperas de Navidad se complica.

Los usuarios del transporte público deberán buscar una alternativa para viajar desde Plaza Constitución a Florencio Varela y Solano (Quilmes), ya que continúa el paro en la línea 148. Los choferes reclaman por salarios atrasados y la medida no tiene hora ni fecha de finalización, por lo que el regreso a casa para celebrar Nochebuena y Navidad se vuelve complicado.

Los trabajadores de la empresa El Nuevo Halcón reclaman por sueldos que ya deberían haber cobrado. Ante la falta de respuestas por parte de la patronal, los conductores decidieron no sacar las unidades a la calle hasta que no se deposite lo adeudado

En videos que se compartieron en redes sociales, se ve a los trabajadores concentrados en las terminales y a los coches estacionados en el parque.

Cuál es el recorrido que hace la línea 148

Este miércoles se encuentran afectados los siguientes ramales de la línea 148:

Recorrido A - Plaza De La Constitución (Capital Federal) - Cementerio De Florencio Varela

Recorrido B - Plaza De La Constitución - Paraje El Tropezón (Florencio Varela)

Recorrido C - Plaza De La Constitución (Capital Federal) - Paraje El Alpino (Florencio Varela)

Recorrido D (Por Av. La Plata) - Constitución (Cap. Federal) - Barrio El Jalón (Quilmes)

Recorrido D (Por Coronel Lynch) - Constitución (Cap. Federal) - Villa Del Plata (Florencio Varela)

Recorrido F (Por Av. La Plata) - Constitución (Cap. Federal) - Berazategui

Recorrido G (Por José Andrés López) - Constitucion - Estacion San Francisco Solano (Quilmes)

Recorrido H (Por Av. Gob. Monteverde) - Constitucion - Estacion San Francisco Solano (Quilmes)

Recorrido I - Constitucion - Avenida Donato Álvarez Y Gobernador Monteverde (Quilmes)

Recorrido J - (Por Avenida Tomás Flores) - Constitucion - Est. S. F. Solano (Quilmes)

Cuánto saldrá el colectivo en 2026

Enero llegará con nuevos incrementos en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que afectarán tanto a los usuarios de colectivos, subtes y premetro de la Ciudad de Buenos Aires. La suba volverá a presionar sobre el poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto de salarios rezagados.

Desde hace tiempo que los ajustes se realizan mensualmente tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC más un 2% adicional respecto a la tarifa anterior. De este modo, se busca establecer un mecanismo automático de actualización que evite los retrasos tarifarios, aunque en la práctica implica subas continuas para los usuarios del transporte urbano.

Las tarifas en Provincia de Buenos Aires quedarán en:

De 0-3km: $ 688,06

De 3-6km: $ 766,50

De 6-12km: $ 825,55

De 12-27km: $ 884,66

Más de 27km: $ 943,35

Las líneas que recorren íntegramente la Ciudad de Buenos Aires quedarán en: