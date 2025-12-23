Adiós a los colectivos 25 y 86 en CABA: las dos líneas que podrían cambiar su recorrido

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires autorizó el traspaso de las líneas 25 y 84 de la empresa General Tomás Guido SACIyF a la empresa de Transportes Automotores Riachuelo S.A. Se trata de un nuevo cambio dentro de la empresa DOTA que comenzará a regir el 1.º de enero.

¿Se modificará el recorrido de las líneas 25 y 84?

Todavía desde la empresa no confirmaron si habrá un cambio del recorrido de ambas líneas, pero sí se trata del primer paso para la nueva ramalización dentro de la Línea 115. De acuerdo a la resolución publicada en el Boletín Oficial, la nueva empresa deberá asumir la responsabilidad por eventuales sumarios, infracciones y deudas vinculadas a la prestación del servicio.

Todavía no se confirmó si las líneas cambiarán su recorrido con el traspaso

La decisión está enmarcada en el traspaso de competencias desde el Estado nacional a la Ciudad sobre las líneas de colectivos que circulan íntegramente dentro del territorio porteño, formalizado en septiembre de 2024 mediante un acuerdo aprobado por la Legislatura local. Además, la Secretaría de Transporte porteña sumó la inscripción del cambio en el Registro Único del Transporte Automotor de Pasajeros (RUTAP) y la emisión a favor de Transportes Automotores Riachuelo.

Aumento del 4,5% del transporte público a partir del 2026

Desde el 1 de enero de 2026, comenzarán a regir nuevos aumentos en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los incrementos se realizan tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y se suma un 2% más. Así, los aumentos del próximo año serán del 4,5%.

En el caso del subte, el boleto pasará a costar $1.260. En tanto, los pasajes de colectivo siempre dependen del trayecto. En CABA, los recorridos de 0 a 3 kilómetros empezarán a valer $620,22, y los de la provincia de Buenos Aires, $688,06.