La línea 42 de colectivos que circula en la Ciudad de Buenos Aires pondrá en marcha un plan de modificaciones de sus recorridos con el objetivo de ampliar su cobertura y mejorar la llegada a puntos estratégicos.
La iniciativa, presentada y aprobada en los foros virtuales de participación ciudadana impulsados por la Secretaría de Transporte porteña, contemplará alternaciones clave como la unión entre el Barrio Espora con el Parque de los Niños, en el límite norte del distrito, con el Conurbano bonaerense.
Cambia la línea 42 de colectivos: cuál será el nuevo recorrido, ramal que estrena y horarios actualizados
La reestructuración principal se centrará en la extensión del servicio de la línea 42 de colectivos hacia zonas que aún carecen de conectividad directa. El actual Ramal A (Ciudad Universitaria-Pompeya por Echeverría) no sufrirá alteraciones, pero el Ramal B (por River) extenderá su trayecto desde su terminal en el sur hasta el Barrio Espora.
En tanto, se creará el Ramal C, un servicio diseñado específicamente para conectar el Barrio Espora con el Parque de los Niños. Esta modificación dotará de transporte público a un área recreativa fundamental que actualmente presenta dificultades de acceso para quienes no cuentan con vehículo propio.
Recorrido de la línea 42 de colectivos
RECORRIDO A | NUEVA POMPEYA - CIUDAD UNIVERSITARIA (por AVENIDA LEOPOLDO LUGONES)
La frecuencia no podrá ser superior a un servicio cada 12 minutos, ni inferior a la de un servicio cada 17 minutos, con parque máximo y mínimo respectivamente, en las denominadas horas pico.
RECORRIDO B | NUEVA POMPEYA - CIUDAD UNIVERSITARIA (por BARRIO ESPORA y POR ECHEVERRÍA)
IDA A CIUDAD UNIVERSITARIA: Desde AVENIDA AMANCIO ALCORTA y OSCAR NATALIO BONAVENA por AVENIDA AMANCIO ALCORTA, JUEZ MAGNAUD, AVENIDA AMANCIO ALCORTA, AVENIDA IRIARTE, IGUAZÚ, AVENIDA OSVALDO CRUZ, DIÓGENES TABORDA, SANTO DOMINGO, ALBERTO EINSTEIN, AVENIDA AMANCIO ALCORTA, AVENIDA SÁENZ, TRAFUL SUR, TRAFUL NORTE, ESQUIÚ, AVENIDA DEL BARCO CENTENERA, AVENIDA CASTAÑARES, SANTANDER, AVENIDA JOSÉ MARÍA MORENO, AVENIDA ACOYTE, MUÑECAS, AVENIDA DORREGO, GUZMÁN, AVENIDA JORGE NEWBERY, AVENIDA CORRIENTES, AVENIDA FEDERICO LACROZE, AVENIDA DEL LIBERTADOR, AVENIDA VIRREY VÉRTIZ, ECHEVERRÍA, Puente SCALABRINI ORTIZ, AVENIDA INTENDENTE GÜIRALDES, hasta calles interiores de CIUDAD UNIVERSITARIA.
REGRESO A NUEVA POMPEYA: Desde CIUDAD UNIVERSITARIA por calles interiores de la misma, AVENIDA INTENDENTE GÜIRALDES, AVENIDA INTENDENTE CANTILO, Distribuidor ÁNGEL LABRUNA, AVENIDA GUILLERMO UDAONDO, AVENIDA PRESIDENTE FIGUEROA ALCORTA, JURAMENTO, CASTAÑEDA, ECHEVERRÍA, HÚSARES, JURAMENTO, AVENIDA VIRREY VÉRTIZ, AVENIDA DEL LIBERTADOR, MIGUELETES, TEODORO GARCÍA, AVENIDA CABILDO, AVENIDA FEDERICO LACROZE, AVENIDA CORRIENTES, AVENIDA DORREGO, MARTÍNEZ ROSAS, DARWIN, AVENIDA WARNES, OLAYA, AVENIDA DÍAZ VÉLEZ, HIDALGO, AVENIDA DÍAZ VÉLEZ, AVENIDA ACOYTE, AVENIDA JOSÉ MARÍA MORENO, AVENIDA CASTAÑARES, CACHIMAYO, MOM, AVENIDA RIESTRA, AVENIDA DEL BARCO CENTENERA, ESQUIÚ, AVENIDA SÁENZ, AVENIDA SÁENZ OESTE, AVENIDA 27 DE FEBRERO, AVENIDA SÁENZ ESTE, DOCTOR DOMINGO CABRED, CACHI, SANTO DOMINGO, PEPIRÍ, AVENIDA OSVALDO CRUZ, IGUAZÚ, PEDRO BALIÑA, OSCAR NATALIO BONAVENA hasta AVENIDA AMANCIO ALCORTA.
RECORRIDO C | NUEVA POMPEYA - PARQUE DE LOS NIÑOS (por Barrio Espora)
IDA A PARQUE DE LOS NIÑOS: Desde AVENIDA AMANCIO ALCORTA y OSCAR NATALIO BONAVENA por AVENIDA AMANCIO ALCORTA, JUEZ MAGNAUD, AVENIDA AMANCIO ALCORTA, IGUAZÚ, AVENIDA OSVALDO CRUZ, DIÓGENES TABORDA, SANTO DOMINGO, ALBERTO EINSTEIN, AVENIDA AMANCIO ALCORTA, AVENIDA SÁENZ, TRAFUL SUR, TRAFUL NORTE, ESQUIÚ, AVENIDA DEL BARCO CENTENERA, AVENIDA CASTAÑARES, SANTANDER, AVENIDA JOSÉ MARÍA MORENO, AVENIDA ACOYTE, MUÑECAS, AVENIDA DORREGO, GUZMÁN, AVENIDA JORGE NEWBERY, AVENIDA CORRIENTES, AVENIDA FEDERICO LACROZE, AVENIDA DEL LIBERTADOR, AVENIDA VIRREY VÉRTIZ, ECHEVERRÍA, AVENIDA PRESIDENTE FIGUEROA ALCORTA, AVENIDA GUILLERMO UDAONDO, Distribuidor ÁNGEL LABRUNA, COLECTORA AVENIDA CANTILO, TAMBOR DE TACUARÍ hasta SEDE RIVER PLATE.
REGRESO A NUEVA POMPEYA: Desde SEDE RIVER PLATE por TAMBOR DE TACUARÍ, ROTONDA DE ACCESO A PARQUE DE LOS NIÑOS, TAMBOR DE TACUARÍ, COLECTORA AVENIDA CANTILO, Distribuidor ÁNGEL LABRUNA, AVENIDA GUILLERMO UDAONDO, AVENIDA PRESIDENTE FIGUEROA ALCORTA, JURAMENTO, CASTAÑEDA, ECHEVERRÍA, HÚSARES, JURAMENTO, AVENIDA VIRREY VÉRTIZ, AVENIDA DEL LIBERTADOR, MIGUELETES, TEODORO GARCÍA, AVENIDA CABILDO, AVENIDA FEDERICO LACROZE, AVENIDA CORRIENTES, AVENIDA DORREGO, MARTÍNEZ ROSAS, DARWIN, AVENIDA WARNES, OLAYA, AVENIDA DÍAZ VÉLEZ, HIDALGO, AVENIDA DÍAZ VÉLEZ, AVENIDA ACOYTE, AVENIDA JOSÉ MARÍA MORENO, AVENIDA CASTAÑARES, CACHIMAYO, MOM, AVENIDA RIESTRA, AVENIDA DEL BARCO CENTENERA, ESQUIÚ, AVENIDA SÁENZ, AVENIDA SÁENZ OESTE, AVENIDA 27 DE FEBRERO, AVENIDA SÁENZ ESTE, DOCTOR DOMINGO CABRED, CACHI, SANTO DOMINGO, PEPIRÍ, AVENIDA OSVALDO CRUZ, IGUAZÚ, PEDRO BALIÑA, OSCAR NATALIO BONAVENA hasta AVENIDA AMANCIO ALCORTA.