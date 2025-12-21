Uno de los colectivos más usados en Buenos Aires deja de circular en 2026

A partir del 2026 el sistema de transporte público de la Ciudad de Buenos Aires atravesará una nueva etapa de organización. Durante el 2025 varias líneas modificaron sus recorridos o unificaron los mismos.

Esta vez el gobierno porteño puso en marcha un proceso formal que cambiará uno de los servicios de colectivos más usados, lo que impactará directamente en los recorridos, operaciones y esquemas de ramales.

Con esta medida apuntan a optimizar el funcionamiento del transporte urbano, reducir superposiciones y mejorar la eficiencia del servicio dentro del área metropolitana. En este contexto, una línea dejará de funcionar de manera independiente y su recorrido pasará a manos de otra que ya existe.

La línea de CABA que cambia para siempre

Se trata de la línea 99, la cual dejará de recorrer la Ciudad como servicio autónomo. De acuerdo al plan oficial presentado por la Secretaría de Transporte de la Ciudad, pasará a formar parte del nuevo ramal B de la línea 106. Este servicio seguirá partiendo desde Córdoba y Madero, pero extenderá su trayecto hasta la estación Liniers.

Por ahora, la 106 conservará su ruta entre Retiro y Liniers con ajustes menores. El proceso ya ingresó en la etapa de Participación Ciudadana, un paso obligatorio previo a la implementación definitiva de cualquier cambio en el transporte público. Tras esa instancia, el Ejecutivo porteño podrá avanzar con la reconfiguración del servicio.

La propuesta surgió por un pedido de Colectiveros Unidos (CUSA), operadora de ambas líneas e integrante del Grupo NUDO, bajo control del Grupo DOTA. En el informe técnico, el gobierno porteño fundamentó que la unificación responde a la superposición de recorridos y que la medida permitiría optimizar la operación “sin generar afectaciones relevantes en la accesibilidad de los usuarios”.

De avanzar el esquema, la línea 99 será la sexta en desaparecer en los últimos dos años en el Área Metropolitana, sumándose a la 5, 6, 23, 75 y 90

Cómo será el recorrido de la línea 106 tras la fusión

Ramal A: mantendrá el recorrido entre la Estación Liniers y la Terminal de Ómnibus de Retiro. El esquema prevé ajustes puntuales en la avenida Santa Fe para el trayecto de regreso y cambios en la cantidad de colectivos asignados.

mantendrá el recorrido entre la Estación Liniers y la Terminal de Ómnibus de Retiro. El esquema prevé ajustes puntuales en la avenida Santa Fe para el trayecto de regreso y cambios en la cantidad de colectivos asignados. Ramal B (ex línea 99): conectará la Estación Liniers con el Predio de Regulación del Puerto de Buenos Aires, en la zona de Córdoba y Madero. Este ramal sumará una extensión hasta Liniers y modificaciones en su paso por la avenida Avellaneda, Parque Centenario y el Microcentro.

Para absorber la demanda, la línea 106 contará con un parque móvil máximo de 102 unidades, que reemplazará el servicio que prestaba la línea 99.