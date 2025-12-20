¿Qué pasó con el servicio expreso de la línea 188?

La empresa Transporte Larrazábal C.I.S.A. activó la suspensión total de los servicios expresos de la línea 188 durante los fines de semana y feriados.

La parálisis en la circulación de las unidades que unen el barrio porteño de Palermo con el partido de Lomas de Zamora se mantendrá hasta febrero 2026, por lo que los usuarios deberán optar por alternativas a la hora de querer trasladarse en el área de cobertura.

Lejos de apaciguar el escenario, reportes de medios locales anticiparon también que las líneas 31 y 9 correrían la misma suerte, lo que, de efectivizarse, daría como resultado un fuerte golpe para las conexiones urbanísticas del sur del Conurbano bonaerense.

Tras la suspensión de los servicios expresos de la línea de colectivos 188, ¿cuáles son las alternativas de viaje?

A pesar de la suspensión de los servicios expresos, existen otros tres ramales de la línea de colectivos 188 que unen Plaza Italia con Camino De Cintura y Prof. A. Maxer (E. Echeverria).

Recorrido B - (Por Iparraguirre) - Plaza Italia - Camino De Cintura y Prof. A. Maxer (E. Echeverria) | Servicio Comun

Ida A Esteban Echeverría: Desde Avenida General Las Heras Y República De La India Por Avenida General Las Heras, Calzada Circular De Plaza Italia, Avenida Santa Fe, Calzada Circular De Plaza Italia, Avenida General Las Heras, República De La India, Cabello, Raúl Scalabrini Ortiz, Avenida Santa Fe, Julian Alvarez, Paraguay, Sánchez De Bustamante, Paraguay, Gallo, Paraguay, Agüero, San Luis, Avenida Pueyrredon, Avenida Jujuy, Avenida San Juan, Pichincha, Avenida Brasil, Esteban De Luca, Inclan, Dean Funes, Zavaleta, Avenida Amancio Alcorta, Diogenes Taborda, Traful, Avenida Saenz, Cruce Puente Uriburu, Remedios Escalada De San Martín, Presidente Juan Domingo Perón, Armenia, Remedios Escalada De San Martín, Paso De Burgos, General Osorio, Coronel Molinedo, Coronel Millan, General Osorio, 25 De Mayo, Mendoza, Recondo, Camino Presidente Juan Domingo Perón, Las Heras, Las Tropas, Lisandro De La Torre, Virgilio, Olmos, Iparraguirre, Avenida Juan Xxiii, Profesor A. Maxer Estacionando Entre Camino De Cintura (Ruta Provincial N° 4) Y Juan Tweedie.



Regreso A Plaza Italia: Desde Profesor A. Maxer Entre Camino De Cintura (Ruta Provincial N° 4) Y Juan Tweedie Por Profesor A. Maxer, Avenida Juan Xxiii, Euskadi, Famatina, Iparraguirre, Olmos, Virgilio, Lisandro De La Torre, Las Tropas, Las Heras, Camino Presidente Juan Domingo Perón, Recondo, Mendoza, 25 De Mayo, General Osorio, Coronel Millan, Coronel Molinedo, General Osorio, Remedios Escalada De San Martín, Itapiru, Presidente Juan Domingo Perón, Remedios Escalada De San Martín, Cruce Puente Uriburu, Avenida Saenz, Lynch, Enrique Ochoa, Avenida Amancio Alcorta, Monteagudo, La Rioja, Avenida Brasil, Avenida Jujuy, Catulo Castillo, Pichincha, Avenida Juan De Garay, Alberti, Moreno, Misiones, Avenida Rivadavia, Ecuador, Bartolomé Mitre, Paso, Tucumán, Tomas Manuel De Anchorena, General Lucio N. Mansilla, Jeronimo Salguero, Cerviño, Lafinur, Avenida General Las Heras Estacionando Antes De Llegar A Calzada Circular De Plaza Italia.

Recorrido C - (Por Camino P J D Peron) - Plaza Italia - Camino De Cintura y Prof. A. Maxer | Servicio Comun

Ida A Esteban Echeverría: Desde Avenida General Las Heras Y República De La India Por Avenida General Las Heras, Calzada Circular De Plaza Italia, Avenida Santa Fe, Calzada Circular De Plaza Italia, Avenida General Las Heras, República De La India, Cabello, Raúl Scalabrini Ortiz, Avenida Santa Fe, Julian Alvarez, Paraguay, Sánchez De Bustamante, Paraguay, Gallo, Paraguay, Agüero, San Luis, Avenida Pueyrredon, Avenida Jujuy, Avenida San Juan, Pichincha, Avenida Brasil, Esteban De Luca, Inclan, Dean Funes, Zavaleta, Avenida Amancio Alcorta, Diogenes Taborda, Traful, Avenida Saenz, Cruce Puente Uriburu, Remedios Escalada De San Martín, Presidente Juan Domingo Perón, Armenia, Remedios Escalada De San Martín, Paso De Burgos, General Osorio, Coronel Molinedo, Coronel Millan, General Osorio, Carlos Pellegrini, Marco Avellaneda, Boquerón, Coronel Olazabal, Mendoza, Recondo, Camino Presidente Juan Domingo Perón, Avenida Juan Xxiii, Profesor A. Maxer Estacionando Entre Camino De Cintura (Ruta Provincial N° 4) Y Juan Tweedie.

Regreso A Plaza Italia: Desde Camino De Cintura (Ruta Provincial Nº4) Y Profesor A Maxer Por Avenida Juan Xxiii, Oslo, J. Melendez Valdez, Francisco Siritto, Camino Presidente Juan Domingo Perón, Recondo, Mendoza, General Olazabal, Boquerón, Marco Avellaneda, Carlos Pellegrini, General Osorio, Coronel Millan, Coronel Molinedo, General Osorio, Remedios Escalada De San Martín, Itapiru, Presidente Juan Domingo Peron, Remedios Escalada De San Martín, Cruce Puente Uriburu, Avenida Saenz, Lynch, Enrique Ochoa, Avenida Amancio Alcorta, Monteagudo, La Rioja, Avenida Brasil, Avenida Jujuy, Catulo Castillo, Pichincha, Avenida Juan De Garay, Alberti, Moreno, Misiones, Avenida Rivadavia, Ecuador, Bartolomé Mitre, Paso, Tucumán, Tomas Manuel De Anchorena, General Lucio N. Mansilla, Jeronimo Salguero, Cerviño, Lafinur, Avenida General Las Heras Estacionando Antes De Llegar A Calzada Circular De Plaza Italia.

Recorrido D - (Por Villa Albertina) - Plaza Italia - Camino De Cintura y Prof. A. Maxer | Servicio Comun

Ida A Esteban Echeverría: Desde Avenida General Las Heras Y República De La India Por Avenida General Las Heras, Calzada Circular De Plaza Italia, Avenida Santa Fe, Calzada Circular De Plaza Italia, Avenida General Las Heras, República De La India, Cabello, Raúl Scalabrini Ortiz, Avenida Santa Fe, Julian Alvarez, Paraguay, Sánchez De Bustamante, Paraguay, Gallo, Paraguay, Agüero, San Luis, Avenida Pueyrredon, Avenida Jujuy, Avenida San Juan, Pichincha, Avenida Brasil, Esteban De Luca, Inclan, Dean Funes, Zavaleta, Avenida Amancio Alcorta, Diogenes Taborda, Traful, Avenida Saenz, Cruce Puente Uriburu, Remedios Escalada De San Martín, Presidente Juan Domingo Peron, Armenia, Remedios Escalada De San Martín, Paso De Burgos, General Osorio, Coronel Molinedo, Coronel Millan, General Osorio, Carlos Pellegrini, Marco Avellaneda, Boquerón, Coronel Olazabal, Mendoza, Recondo, Andrés Bello, Quesada, Tabare, Homero, Arzulea, Virgilio, Avenida Juan Xxiii, Profesor A. Maxer Estacionando Entre Camino De Cintura (Ruta Provincial N° 4) Y Juan Tweedie.

Regreso A Plaza Italia: Desde Camino De Cintura (Ruta Provincial Nº4) Y Profesor A Maxer Por Avenida Juan Xxiii, Virgilio, Arzulea, Homero, Tabare, Quesada, Andrés Bello, Recondo, Mendoza, General Olazabal, Boquerón, Marco Avellaneda, Carlos Pellegrini, General Osorio, Coronel Millan, Coronel Molinedo, General Osorio, Remedios Escalada De San Martín, Itapiru, Presidente Juan Domingo Perón, Remedios Escalada De San Martín, Cruce Puente Uriburu, Avenida Saenz, Lynch, Enrique Ochoa, Avenida Amancio Alcorta, Monteagudo, La Rioja, Avenida Brasil, Avenida Jujuy, Catulo Castillo, Pichincha, Avenida Juan De Garay, Alberti, Moreno, Misiones, Avenida Rivadavia, Ecuador, Bartolomé Mitre, Paso, Tucumán, Tomas Manuel De Anchorena, General Lucio N. Mansilla, Jeronimo Salguero, Cerviño, Lafinur, Avenida General Las Heras Estacionando Antes De Llegar A Calzada Circular De Plaza Italia.