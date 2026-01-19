La altura de Claudia Sheinbaum: cuánto mide la presidenta de México

Uno de los datos que generó mucha curiosidad sobre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue su estatura. Sin embargo, en marzo de 2025 la mandataria reveló cuánto medía y le puso fin a la especulación.

¿Cuánto mide Claudia Sheinbaum?

En una de las conferencias matutinas diarias, la presidenta reveló que mide 1,62 metro. El dato lo brindó por casualidad, ya que se encontraba refiriéndose a la polémica que generó un viaje en primera clase del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

"Yo respeto mucho a Gerardo Fernández Noroña. Que cada quien decida… malo sería si él hubiera usado un recurso que no es parte de su ingreso, pero bueno, que cada quien…", consideró Sheinbaum y decidió bromear: "Yo mido 1.62, Gerardo cuánto mide, a mí me caben perfectamente los pies en el asiento".

Cuántos años tiene Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum nació el 24 de junio de 1962 en la Ciudad de México y actualmente tiene 63 años. La científica llegó al poder con una larga trayectoria política y logró convertirse en la primera presidenta mujer de México.

A los 15 años, Sheinbaum se involucró con el movimiento de madres que buscaban a sus hijos desaparecidos por el Estado, comandado por Rosario Ibarra, una reconocida activista de derechos humanos y política izquierdista. Posteriormente, participó activamente en el movimiento estudiantil de 1986, que cuestionaba la intervención estatal en el ámbito educativo.

Claudia Sheinbaum es la primera presidenta mujer de México

Tras graduarse como física en 1989 en la pública Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cursó una maestría y, luego, un doctorado en la misma casa de estudios en ingeniería energética.

En 2000 ingresó definitivamente a la política, cuando un amigo la contactó con el exmandatario, Andrés Manuel López Obrador, quien estaba por asumir como alcalde de Ciudad de México. Ella aceptó el encargo de secretaria de Medio Ambiente. Ocupó la cartera hasta 2006, cuando pasó a ser vocera de la campaña de López Obrador para las presidenciales de ese año.

Un año más tarde fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz como parte de un grupo de expertos de la ONU por sus esfuerzos para difundir conocimientos sobre el cambio climático. En 2015, se convirtió en la primera mujer electa como Jefa Delegacional de Tlalpan, la alcaldía más grande de Ciudad de México.

En 2017 dejó el cargo anticipadamente para participar en la campaña para las elecciones capitalinas, que ganó a mediados de 2018 para convertirse en la primera mujer electa alcaldesa de la ciudad. Finalmente, hizo historia en junio 2024 al ganar las elecciones presidenciales con una amplia mayoría y convertirse en la primera mujer en alcanzar la presidencia de México.