México condena el ataque a Venezuela mientras busca sortear su propio destino

Tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela, el Gobierno mexicano se ha encontrado en el más delicado acto de equilibrismo desde que el presidente Donald Trump inició su segundo mandato: condenar enérgicamente la operación ‍y, al mismo tiempo, redoblar la cooperación bilateral ⁠para que México no se encuentre en el punto de mira de Trump.

El sábado, horas después de que las fuerzas especiales de élite estadounidenses capturaran al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa en Caracas, Trump dejó flotar la perspectiva de una acción militar estadounidense dentro de México, diciendo que los cárteles de la droga están "dirigiendo" el país y que "algo va a tener que hacerse con México".

Los acontecimientos del fin de semana claramente resonaron en Ciudad de México. La presidenta, Claudia Sheinbaum, comenzó su conferencia de prensa matutina del lunes leyendo un documento que detallaba la posición de México sobre Venezuela.

"Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países", dijo. "La historia de América Latina es clara y contundente, la intervención nunca ha traído democracia, nunca ha ‌generado bienestar, ni estabilidad duradera".

Los comentarios de Sheinbaum se encuentran entre sus críticas más agudas a Washington ⁠desde que Trump asumió el cargo y entre los reproches más fuertes ⁠en la región a la destitución de Maduro.

Analistas de seguridad dijeron que la condena de Sheinbaum al ataque señaló que no toleraría acciones similares contra narcotraficantes en México. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Maduro de delitos relacionados con ‍narcotráfico, terrorismo y armas; el lunes se declaró no culpable en un tribunal de Nueva York y se designó a sí mismo "prisionero de guerra".

Pero entre bastidores, es probable que Ciudad de México se ⁠acerque aún más a Washington tras el ataque de Venezuela, ‌con la esperanza de que una cooperación bilateral en materia de seguridad cada vez más estrecha evite las agresiones de Estados Unidos, dijeron funcionarios mexicanos y analistas de seguridad.

"Aumentar la cooperación conjunta en materia de seguridad y fortalecer la propia lucha de México contra los cárteles será clave para evitar una intervención militar unilateral de Estados Unidos", dijo un funcionario de seguridad mexicano que habló bajo condición de anonimato.

UNA ADVERTENCIA PARA TODA LA REGIÓN

Los analistas de seguridad dicen que el ataque a Venezuela ‌elevó significativamente las apuestas ‌para México al señalar hasta dónde está dispuesto a llegar Trump para afirmar el dominio de Estados Unidos en América Latina.

"Es un aviso para toda la región", dijo el analista de seguridad mexicano Carlos Pérez Ricart. "(Sheinbaum) está caminando un camino muy angosto - al establecer una posición firme en contra de la intervención y por otro lado hacer lo único que puede hacer México en una condición de asimetría como la que existe, y ​es seguir cooperando".

A lo largo del último año, Sheinbaum ha recorrido con éxito esta cuerda floja política, defendiendo la soberanía de México al tiempo que aplacaba a Washington con dos expulsiones masivas a Estados Unidos de presuntos miembros de alto nivel de los cárteles y emprendiendo una ofensiva militar de un año de duración contra el cártel de Sinaloa.

Tales acciones han suscitado los elogios de altos funcionarios estadounidenses.

"Creo que las investigaciones bilaterales en curso y la cooperación se han estado moviendo en la dirección correcta", dijo Derek Maltz, quien se desempeñó como administrador interino de la agencia antidrogas estadounidense, DEA, al comienzo del segundo mandato de Trump. Dijo que no anticipa una ‍acción militar de Estados Unidos en México en el futuro cercano.

David Mora, analista senior de International Crisis Group, dijo que esperaba ver al gobierno mexicano participar en operaciones militares conjuntas con Estados Unidos, algo que no ha hecho hasta la fecha. "La presión sobre Sheinbaum aumentará".

LEY DE LA SELVA

Mientras continúan las repercusiones sobre Venezuela, funcionarios en México sopesaron la posibilidad -por remota que sea- de un ataque militar. Aunque pocos creen que Washington apuntaría al liderazgo mexicano como lo hizo con Maduro, incluso un movimiento unilateral contra los cárteles de ​la droga asestaría un duro golpe al Gobierno, socavando su autoridad y violando la soberanía que ha jurado defender.

"Sería una catástrofe internacional", dijo el diputado mexicano Alfonso Ramírez Cuéllar, un estrecho aliado de Sheinbaum, quien dijo que no creía que Washington fuera tan lejos debido a ​la estrecha relación de ambos países en materia de seguridad y comercio, y a una "fuerte disposición (de México) a colaborar y cooperar" con Estados Unidos. "El mundo no puede vivir en la ley de la selva".

Analistas, entre ellos Pérez Ricart, dijeron que ⁠pensaban que la atención de Estados Unidos se dirigiría a otros países latinoamericanos antes que a México, después de que Trump criticara el domingo el liderazgo de Colombia y Cuba.

El funcionario de seguridad mexicano coincidió.

"Hasta que veamos (ataques en) Colombia y Cuba; entonces sabremos que somos los siguientes", dijo.

Con información de Reuters