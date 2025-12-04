La chicana de Sheinbaum a Milei: “Argentina pidió us$ 20.000 millones y nosotros los recaudamos este año”

La chicana de Sheinbaum a Milei: “Pidieron us$ 20.000 millones y nosotros los recaudamos"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lanzó una crítica directa al presidente Javier Milei al comparar la recaudación mexicana de 2025 con el préstamo que pidió la administración libertaria a Estados Unidos. Durante una conferencia dedicada a presentar programas sociales, la mandataria defendió que su gobierno logró ese monto “sin más impuestos, sino haciendo bien nuestro trabajo”.

“Se preguntan por qué hay tanto apoyo a los gobiernos de la cuarta transformación. Es porque hay recursos que van directo a la gente, sin intermediarios. A nadie se le pregunta por quién van a votar para darle un apoyo o de qué partido es, como sucedía en el pasado. La mayoría son programas universales”, afirmó Sheinbaum, al remarcar su gestión a nivel políticas sociales.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La chicana de la presidenta de México a Milei

En ese marco, la presidenta mexicana cuestionó a Javier Milei al comparar la recaudación mexicana de 2025 con el préstamo que Argentina pidió a Estados Unidos: “Para que tengan una idea, este año, la recaudación adicional es de cerca de 400.000 millones de pesos. ¿Saben cuánto le pidió la Argentina a Estados Unidos de préstamo? Ese monto”. Y disparó: “Nosotros lo recaudamos sin más impuestos, sino haciendo bien nuestro trabajo. Fueron 250.000 millones solo de aduanas”. Con esa comparación, apuntó contra Milei y la estrategia de financiamiento externo de su gobierno.

Luego, Sheinbaum aseguró que su administración buscará aumentar aún más la recaudación bajo las mismas reglas vigentes. “Ahora se aprobaron las leyes para cerrar el paso a las factureras completamente. Todavía hay espacio para la recaudación para ayudar a la gente y apoyar al que menos tiene”, remarcó, en alusión a las políticas contra la evasión fiscal.

La presidenta también adelantó que los programas sociales se actualizarán por inflación y que más de tres millones de mujeres de entre 60 y 64 años ya reciben su pensión. Además, confirmó que en 2026 continuará la beca Rita Cetina en primarias públicas y se sumará la beca Gertrudis Bocanegra para transporte universitario. “Somos el movimiento popular que está en el poder, siempre cerca del pueblo. No renunciamos a los principios por los que hemos luchado; esa es la transformación”, concluyó.

El acuerdo entre Argentina y Estados Unidos

El acuerdo entre Argentina y Estados Unidos al que hizo alusión la mandataria mexicana es por el préstamo de un respaldo financiero estimado en unos 20.000 millones de dólares. El Tesoro de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, fue el que anunció el blindaje financiero para el gobierno de Javier Milei.

El paquete contempla el desembolso de 20.000 millones de dólares y la compra de bonos soberanos argentinos, lo que generó una reacción inmediata en los mercados: bonos y acciones locales se dispararon y el dólar mayorista retrocedió. Este movimiento fue celebrado por el propio Milei, quien destacó la “amistad” con Washington como clave para sostener su programa económico. En paralelo, se negoció un swap de divisas por el mismo monto, proveniente del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro estadounidense, lo que implica que Washington asume riesgos si el peso argentino se deprecia.