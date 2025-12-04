Kicillof estará en la marcha de Madres de Plaza de Mayo en honor a Hebe de Bonafini

Este jueves, en la clásica marcha de Madres de Plaza de Mayo, se conmemorará el cumpleaños de Hebe de Bonafini y el gobernador Axel Kicillof participará de la jornada. El mandatario se hará presente entre las 15.30 y las 16 horas.

La ceremonia contará con la participación de la exrectora de la Universidad de las Madres (UNMA), Cristina Caamaño; la actual presidenta de la Asociación, Carmen Arias; madres como Pina de Fiore, Sara Mrad e Irene Molinari. Desde la agrupación Madres de Plaza de Mayo indicaron que será “una jornada histórica y de mucha convocatoria”. “Seguramente haya muchos de ministros y dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro”, agregaron.

Se trata de la ronda número 2486, y es una cita que las Madres sostienen semanalmente desde hace décadas. Al terminar, la actividad continuará en la Casa de las Madres con la inauguración de la cátedra libre “Hebe de Bonafini”, que proyectará el legado cultural y académico de la histórica dirigente, según comentaron desde el Espacio Cultural Nuestros Hijos. El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque dará una charla abierta.

El cierre de la jornada incluirá un tramo artístico con la presentación del Coro EcuNHi, dirigido por Eduardo Ferraudi, que realizará un repertorio preparado especialmente para la fecha. Además, se presentará el grupo Aguafuertes, acompañado por un invitado sorpresa cuya identidad se reservará hasta el momento del show.

Inauguración del Auditorio "Hebe de Bonafini"

En 2022, el gobierno bonaerense inauguró el auditorio "Hebe de Bonafini”, que fue puesto en valor en articulación con el Ministerio del Interior de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos y cuenta con una placa conmemorativa que recuerda su lucha en defensa de los Derechos Humanos.

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual Estela Díaz, acompañó al gobernador Axel Kicillof, al subsecretario Matias Facundo Moreno y la integrante de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Carmen Arias, en el acto de inauguración formal en la sede de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense.

“Esta es una excelente iniciativa para transformar el dolor y la pérdida en fuerza y más lucha. Este auditorio llevará el nombre de Hebe de Bonafini, una persona que siempre estuvo presente con su voz y sus acciones en los momentos más difíciles de la Argentina” destacó Axel Kicillof en aquel momento.

“Hebe eterna, ese es el legado. Marcó toda nuestra democracia y marca el camino de lucha por más derechos, por más Estado presente, por más inclusión y justicia” señaló Estela Díaz en el homenaje a quien fue la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.