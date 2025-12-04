La Invencible es un pequeño pueblo perteneciente a Salto.

La Invencible es un pueblo ideal para una escapada express desde Buenos Aires, ya que tiene una atmósfera relajada y tranquila, propia de las localidades llenas de vida rural. Se trata de un lugar que pertenece al partido de Salto, en el norte de la Provincia de Buenos Aires.

Este pequeño poblado registra 77 habitantes según el censo de 2010, lo que representa una disminución del 10% respecto de los 88 habitantes contabilizados en 2001. Como su atractivo principal, La Invencible tiene una parrilla familiar que lleva el mismo nombre, donde se pueden degustar platos tradicionales argentinos.

Cómo llegar a La Invencible desde Buenos Aires

Ir por Acceso Oeste hasta la ruta Nacional 7

El acceso principal es por la Ruta Nacional 7 y continuar hasta Carmen de Areco

Luego seguir por la Ruta Provincial 31.

Desde allí, se avanza 17 kilómetros hacia el oeste de Salto, en dirección a la ciudad de Rojas.

Qué hacer en La Invencible, el pequeño pueblo bonaerense

"Un lugar familiar para comer, en el pueblo La Invencible, partido de Salto. Menú de 4 pasos (picada, pastas, parrillada y postre). Podés sentarte bajo la sombra de los árboles, disfrutar de la tranquilidad del pueblo. Luciano, Karina y Melany te atienden de maravilla. Por las noches organizan cena show con bandas musicales en vivo", se puede leer en el Instagram oficial de la parrilla La Invencible.

Otra opción para los turistas en La Invencible es disfrutar de la inmensidad del campo y del aire libre, tomar fotos del atardecer y conectar con animales autóctonos como vacas y caballos, además de una gran variedad de aves. Al mismo tiempo, en este pueblo se pueden apreciar varias edificaciones antiguas que todos los fans de la arquitectura disfrutarán.

