Real Madrid vs. Athletic Bilbao por LaLiga: hora, TV en vivo y streaming para ver el partido

Real Madrid buscará cortar una preocupante racha de tres partidos sin victorias en La Liga cuando visite al Athletic Club este miércoles en San Mamés. Los merengues, que no ganan en el campeonato español desde el 1 de noviembre, necesitan recuperar la senda del triunfo para no alejarse aún más del líder Barcelona, mientras que los bilbaínos intentarán aprovechar su localía para sumar puntos que los acerquen a los puestos europeos. Kylian Mbappé, máximo goleador del torneo con 14 tantos, será la principal arma ofensiva de los blancos en su intento por volver al camino de la victoria.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Real Madrid y Athletic Club, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Real Madrid y Athletic Club?

El partido entre Real Madrid y Athletic Club por la jornada de La Liga se jugará este miércoles 3 de diciembre de 2025, a partir de las 15 horas (hora argentina) en el estadio San Mamés de Bilbao. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

El conjunto merengue llega a este compromiso atravesando un momento complicado en el campeonato español. Actualmente se ubican en la segunda posición de la tabla con un punto menos que el líder Barcelona, pero lo más preocupante es que no consiguen una victoria en La Liga desde el 1 de noviembre, cuando golearon 4-0 al Valencia. Desde entonces, los dirigidos por Xabi Alonso han empatado tres partidos consecutivos ante Rayo Vallecano, Elche y más recientemente 1-1 contra Girona, lo que les ha costado ceder el primer lugar a los azulgranas.

Esta irregularidad se extiende a todas las competiciones, donde el Real Madrid solo ha conseguido una victoria en sus últimos cinco encuentros. La distancia con Barcelona podría ampliarse a cuatro puntos si los catalanes logran vencer al Atlético de Madrid el martes previo a este partido. Sin embargo, los blancos mantienen el mejor registro como visitantes de La Liga esta temporada, habiendo cosechado 15 puntos en sus ocho partidos fuera de casa, lo que les da esperanzas de recuperarse en territorio vasco. Además, Kylian Mbappé lidera cómodamente la tabla de goleadores con 14 tantos en 14 partidos, siendo la principal referencia ofensiva del equipo.

El Real Madrid tendrá por delante cinco partidos más antes del receso invernal en España, incluyendo un encuentro crucial de la fase de liga de la Champions League ante el Manchester City el próximo 10 de diciembre. Esta seguidilla de compromisos hará fundamental que los merengues recuperen la confianza con una victoria en San Mamés para encarar el tramo final del año en mejores condiciones.

Por su parte, el Athletic Club se encuentra en la octava posición de La Liga con 20 puntos, producto de seis victorias, dos empates y seis derrotas en sus 14 partidos disputados. El conjunto bilbaíno se ubica a cuatro puntos del Espanyol, que ocupa el sexto lugar, y a 11 unidades del Atlético de Madrid, que marca la zona de clasificación a la Champions League en el cuarto puesto.

Los dirigidos por Ernesto Valverde llegan a este encuentro con mejor ánimo tras vencer 2-0 al Levante en su último compromiso, con goles de Robert Navarro y Nico Williams en Valencia. Sin embargo, los leones han sufrido problemas de consistencia durante toda la temporada, algo que se refleja en su posición de mitad de tabla. Las lesiones también han afectado al equipo vasco en los primeros meses de la campaña. Como local, el Athletic ha sumado 13 puntos de 21 posibles en sus siete partidos en San Mamés, un registro que deberán mejorar si aspiran a acercarse a los puestos europeos.

El historial reciente entre ambos equipos muestra un equilibrio interesante. El Athletic logró una importante victoria por 2-1 sobre el Real Madrid en el partido correspondiente de la temporada 2024-25, aunque los merengues se tomaron revancha en el último enfrentamiento entre ambos en abril de este año, cuando se impusieron 1-0. Los bilbaínos buscarán aprovechar el momento irregular de su rival para sumar tres puntos valiosos en casa.

Formaciones probables de Athletic Club y Real Madrid

Athletic Club: Unai Simón; Andoni Gorosabel, Aymeric Laporte, Dani Vivian, Yuri Berchiche; Ander Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar; Alex Berenguer, Selton Sanchez, Nico Williams; Unai Gomez.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Antonio Rudiger, Alvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni; Jude Bellingham; Kylian Mbappé, Vinicius Junior.

El técnico del Athletic Club, Ernesto Valverde, recuperará a una pieza importante para este encuentro con el regreso del mediocampista Ruiz de Galarreta tras cumplir su sanción. Sin embargo, Oihan Sancet permanecerá suspendido para este compromiso. Las bajas por lesión siguen siendo un dolor de cabeza para el entrenador vasco, ya que Benat Prados, Unai Egiluz, Maroan Sannadi y Robert Navarro están definitivamente descartados. La gran incógnita pasa por Iñaki Williams, quien arrastra una lesión en la ingle que lo ha mantenido fuera de los últimos siete partidos del equipo y su participación es altamente dudosa.

La ausencia confirmada de Navarro abrirá las puertas para que Unai Gomez ingrese al once titular este miércoles. Además, podría haber una oportunidad para el joven Selton Sanchez, de apenas 18 años, quien podría tener minutos en este partido. Una buena noticia para Valverde es el esperado regreso de Aymeric Laporte, quien se perdió el encuentro ante Levante por una enfermedad pero está listo para volver al centro de la defensa. Nico Williams será una de las principales amenazas ofensivas del conjunto bilbaíno por la banda.

En el Real Madrid, Xabi Alonso deberá lidiar con algunas ausencias y dudas de cara a este importante partido. Dani Carvajal continúa de baja por una lesión de rodilla que lo mantendrá fuera por un tiempo prolongado. Además, el técnico merengue deberá evaluar el estado físico de Dean Huijsen, David Alaba y Raul Asencio antes del encuentro para determinar si pueden estar disponibles para la convocatoria.

Las buenas noticias en el conjunto blanco son las recuperaciones de Eder Militao y Antonio Rudiger, quienes volvieron de sus respectivas lesiones en el partido contra Girona y deberían mantener la titularidad en el centro de la defensa. Se espera el regreso de Alvaro Carreras como lateral izquierdo, mientras que en el mediocampo Eduardo Camavinga podría ingresar en lugar de Arda Guler para reforzar la zona medular. Jude Bellingham jugaría en una posición más adelantada, por detrás de la dupla de ataque conformada por Vinicius Junior y el goleador Mbappé, quien buscará seguir aumentando su cuota goleadora en el torneo.

Athletic Club vs. Real Madrid: ficha técnica