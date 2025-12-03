Daniela Celis subió un video llorando de forma desconsolada.

La ex participante de Gran Hermano Daniela Celis encendió las alarmas de sus millones de seguidores al publicar historia en Instagram que se la vio conmocionada, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos.

Afortunadamente, el llanto era de pura felicidad. Daniela explicó que se dirigía a conducir el streaming de Patria y Familia para la gala de Revista Gente cuando descubrió el secreto mejor guardado en los papeles de producción. "Recién me pasaron una rutina. Y cuando veo los 100 personajes, me enteré y me fijé que está mi nombre", relató emocionada. "O sea, que soy uno de los personajes del año y no lo sabía".

La influencer confesó que estar en esa selecta lista era una meta de vida: "Siempre quise llegar a los 100 personajes del año, es una locura. Estás con figuras enormes alrededor. Es un sueño".

Fiel a su estilo y apodo de "Pestañela", el shock de la noticia vino acompañado de un "arrepentimiento" estético muy divertido. Al creer que solo iba a trabajar como cronista y no a posar como figura, descuidó su look. "Me hubiera preparado de otra manera, me hubiera hecho las uñas, las pestañas. No me hice las pestañas", se lamentó llorando, mezclando la emoción del logro con la coquetería.

Daniela Celis se emocionó al enterarse que forma parte de los personajes del año de Gente.

La gala más esperada del espectáculo

Los "Personajes del Año" de Revista Gente es el evento clásico que cierra la temporada del espectáculo argentino. Cada año, la publicación selecciona a las figuras más destacadas de la política, la televisión, el deporte y el arte para protagonizar su histórica tapa. Ser convocado a la foto grupal implica un reconocimiento de estatus y vigencia en la industria.