La UTA apunta contra Zdero por la crisis del Transporte en Chaco: "Desidia por parte del Gobierno"

Las empresas de colectivos de la provincia de Chaco se vieron fuertemente afectadas por las medidas del presidente Javier Milei. En medio de la crisis marcada por los costos y la prestación del servicio, el delegado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) provincial, Raúl Abraham, apuntó contra la ausencia del gobierno de Leandro Zdero al asegurar que "nunca" le dio "la importancia que el caso requiere".

Son tres las compañías de transporte de Resistencia que, en los últimos días, se presentaron a concurso preventivo de crisis ante la Justicia provincial. La solicitud fue realizada por la socia gerente María Alejandra Mena, en representación de Tiro Federal, componente de la Unión Transitoria que integra junto a Cordial SRL y Microbus SRL. La presentación incluye las deudas vencidas y por vencer, y busca acceder al mecanismo legal para reestructurar pasivos.

A partir de este martes, el tribunal tiene un plazo de cinco días para definir si concede la apertura del concurso y designa a un síndico que supervise las negociaciones con los acreedores.

El referente gremial afirmó que la falta de políticas públicas impacta de lleno en la ciudadanía. “El único que paga las consecuencias es el usuario”, afirmó. Además, describió el deterioro del sistema al señalar que “los choferes tienen que ser malabaristas para conducir unidades que no están en óptimas condiciones”.

En ese marco, reclamó sinceramiento sobre los subsidios: “El Gobierno dice que entrega 1900 millones por mes y los empresarios dicen que es totalmente mentira; queremos que nos detallen cuánto les dan realmente”. Desde el 3 de noviembre, el boleto de colectivo urbano en Chaco cuesta $1.300. Este precio es aplicable a los colectivos urbanos dentro de la provincia y también para el servicio interurbano entre territorio chaqueño y correntino.

En comunicación con Radio Facundo Quiroga, Abraham también denunció que las decisiones oficiales empujan a los usuarios a buscar alternativas riesgosas ante la imposibilidad de costear el transporte: “Parece que al Gobierno no le interesa la gente, incentivan a que se compren una moto, pero acá está en juego la integridad física y la vida de las personas”. El dirigente insistió en que “hay una falta de empatía total, una desidia por parte del Gobierno”, al describir la situación cotidiana que padecen miles de personas.

Asimismo, reclamó controles efectivos y comparó la realidad local con otras provincias: “Si es cierto que dan esos montos, que controlen a los empresarios y si no cumplen, que les saquen la concesión, en otras provincias funciona así, aquí no lo hacen”. De manera categórica, lanzó una definición contundente sobre la conducción provincial: “Jamás estuve en contra de un gobierno, pero con esta forma de gobernar con soberbia nos da la sensación de que son más corruptos que nosotros", apuntó.

Los trabajadores del Transporte en una situación crítica

En distintos puntos del país, el transporte afronta inconvenientes y los empleados sufren las consecuencias. En ese sentido, el abogado sostuvo que esta presentación no implica necesariamente despidos o suspensiones, pero reconoció que la situación de los trabajadores está en un "punto crítico".

"La expectativa es acordar, tanto con privados como con estatales. La deuda más grande es con el fisco, porque con los proveedores siempre se va manejando", precisó el abogado Gustavo Larrea. Asimismo, sostuvo que el objetivo es justamente evitar los despidos con la convocatoria a concurso.

"Todas las empresas que se meten en un concurso preventivo tienen como expectativa acordar", insistió Larrea. También aclaró que de momento no se verá afectada la tarea de las líneas 3, 8, 12, 111 y 206 y seguirán con el recorrido y frecuencia habitual, ya que "mientras la empresa no quiebre, el servicio se sigue prestando igual".