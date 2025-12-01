La última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la provincia de Chaco terminó convertida en uno de los debates más tensos del año. Luego de más de dos horas de intercambios, gritos, chicanas y alusiones personales, el oficialismo logró aprobar la modificación del artículo 37 de la Ley 800-H, que actualiza el porcentaje de aportes al Fondo de Alta Complejidad (FAC) del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP).

El Proyecto de Ley 2343/24, que finalmente tuvo luz verde con 17 votos a favor y 13 en contra,, incrementa el aporte personal del 2% y eleva al 2,5% el aporte de los funcionarios de los tres poderes del Estado, incluidos cargos electivos, autoridades superiores y directores de empresas con participación estatal. Además, aumenta la contribución del Estado Provincial, Municipal, Ecom Chaco SA y el Fondo de Jubilaciones, en los mismos porcentajes.

La medida fue defendida por el oficialismo como una actualización necesaria para sostener tratamientos de alta complejidad, como oncológicos, renales o trasplantes, cuyo costo “creció exponencialmente en los últimos años”, según expusieron varios legisladores.

Sin embargo, desde la oposición aseguran que es una nueva arremetida del gobierno de Leandro Zdero contra el pueblo chaqueño. El diputado provincial electo por el peronismo Luciano Moser rechazó la aprobación del aumento y aseguró que este nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores es consecuencia de la pésima administración del Gobierno provincial. “Zdero hizo campaña con los docentes, los policías, los enfermeros y los médicos, que ahora pagan las consecuencias del ajuste brutal y su mala administración financiera”, enfatizó.

A su vez, sostuvo que, en todo 2025, "los empleados públicos solamente tuvieron un aumento del 6,4% con una inflación, que cerrará en torno al 31%". "Esto se traduce en una fortísima pérdida de su poder adquisitivo”, aseguró en diálogo con medios locales.

En esa línea, Moser dijo que la sanción de la normativa que duplica el FAC impactará de manera negativa en los sueldos de más de 140 mil personas, 80 mil agentes activos y 60 mil jubilados. “Es una vergüenza que llegando a las Fiestas de Fin de Año, el regalo del gobernador no sea un bono o alguna mejora salarial sino un descuento al sueldo de los trabajadores públicos”, señaló.

El legislador, que asumirá su banca en diciembre, remarcó que el gobierno chaqueño viene de dos años seguidos, 2024 y 2025, con "déficit fiscal y financiero", y que con todos estos desmanejos pone al Insssep al borde de la quiebra.

De la misma manera, afirmó que las perspectivas que se vienen son muy malas: "Hasta mínimo marzo los trabajadores no tendrán aumentos, no pueden proyectar su futuro y para colmo les siguen metiendo la mano en el sueldo”, agregó.

Acusaron a Zdero de abandonar la cláusula gatillo salarial por preferir "pagar a ensobrados y fiestas"

Hace algunos meses, la oposición de Chaco apuntó contra el gobernador Zdero, quien eliminó la cláusula gatillo que cuidaba el salario de los docentes de la provincia, a partir de un acuerdo con los gremios en 2019.

El secretario de Coordinación Económica de Chaco, Guillermo Agüero, explicó en una entrevista para Radio Libertad en julio de este año que la cláusula "no será abonada al sector docente", dado que "no hay condiciones fiscales para sostener aumentos sin poner en riesgo los servicios básicos esenciales".

La medida despertó una reacción inmediata por parte de los gremios, que denuncian incumplimiento de acuerdos y anticiparon posibles medidas de fuerza. El diputado provincial Santiago Pérez Pons afirmó, en un video que difundió por sus redes sociales, que "el gobernador cambió de postura" porque ahora su posición es "de obediencia ciega a Nación". "Ahora prefiere fiestas y ensobrados", acusó.

El legislador provincial también acusó al gobierno provincial de entregar "sumas en negro" y mantener un "silencio oficial" ante las demandas de los trabajadores de la provincia. La suspensión de los aumentos automáticos provocó un fuerte malestar en los gremios docentes, que ya confirmaron futuras medidas de fuerza en protesta por la política salarial del Ejecutivo chaqueño.

"¿Por qué ahora no puede pagar lo que antes sí se pagaba? ¿Dónde está la plata que antes se usaba para pagarle a los docentes?", preguntó el diputado Pérez Pons, a lo que afirmó que si "Zdero no entiende la importancia de la cláusula gatillo, habrá que mandarlo al rincón y dejarlo sin recreo".