El árbol alcanzado por el rayo explotó por la fuerza del golpe y provocó destrozos en los alrededores del hospital.

Un rayo cayó de manera repentina sobre el predio del Hospital Pediátrico Dr. Avelino Castelán, ubicado en Resistencia, capital de Chaco. El impacto no pasó desapercibido, ya que el árbol alcanzado explotó por la fuerza del golpe y provocó destrozos en los alrededores del establecimiento.

El hecho ocurrió durante la mañana de este viernes, en el marco de una alerta meteorológica amarilla que emitió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para toda la provincia.

La descarga fue semejante que partió el tronco, que cayó de manera violenta sobre los autos estacionados, afectando a seis de ellos. A pesar de la magnitud del episodio, no se registraron heridos, aunque la situación alteró a los trabajadores y pacientes del centro de salud.

"Escuché el estruendo y nos avisaron que algo había pasado afuera. Cuando salí, me encontré con esta sorpresa… mi camioneta estaba totalmente hundida", relató uno de los afectados a Data Chaco, describiendo la magnitud de los daños. La Policía y defensa civil trabajaron en el lugar para restablecer el orden del lugar.

El fenómeno quedó registrado en un video por un drone que capturó el instante exacto: en las imágenes se observa cómo la descarga eléctrica alcanza un árbol dentro del centro de salud, provocando una explosión que destrozó ramas y generó un resplandor por fracciones de segundo.

Este suceso genera preocupación entre vecinos y trabajadores del hospital, que señalan que los rayos son frecuentes en la zona durante esta época del año y llaman a extremar las medidas de precaución. Además, el fenómeno sirve como recordatorio del riesgo que implica la combinación de tormentas intensas y estructuras urbanas, especialmente cuando se trata de espacios abiertos cercanos a vehículos y edificios públicos.

