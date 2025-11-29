Ramón Díaz en crisis: su equipo perdió por goleada, puede irse al descenso y un ex River puede reemplazarlo

Ramón Díaz en crisis: puede irse al descenso y un ex River puede reemplazarlo

Ramón Díaz atraviesa uno de los peores momentos de su carrera en pleno 2025 y es por el presente del Inter de Porto Alegre de Brasil. El técnico riojano no la pasa nada bien en el conjunto que pelea el descenso en el Brasileirao y está muy cerca de bajar de categoría. Si bien tendrá la oportunidad de salvarlo en las últimas jornadas, lo cierto es que está por demás complicado después de la dura goleada que sufrió en las últimas horas a manos del Vasco Da Gama.

El elenco del "Pelado" perdió por 5 a 1 contra su ex club y quedó con 41 puntos en la tabla de posiciones. Con todavía dos jornadas por delante, al exentrenador de River Plate no le queda otra que conseguir los 6 puntos para alejarse del puesto 16, más aún sabiendo que hay equipos que no jugaron por la fecha 36, y pueden superarlo y salvarse. A su vez, existe la chance de que un exjugador del "Millonario" al que él dirigió tome las riendas en esta etapa.

Ramón Díaz, con el Inter de Porto Alegre en crisis puede irse al descenso

Andrés D'Alessandro es el nombre que sonó en las últimas horas en el Inter de Porto Alegre, aunque rápidamente la información fue desmentida por el presidente del club. De esta manera, Ramón junto a su hijo Emiliano afrontarán los últimos dos compromisos del año con el objetivo de zafar de la zona de descenso. Es que está dos unidades por encima de Vitória y cuatro arriba del Fortaleza de Martín Palermo que deberán cumplir con sus respectivos encuentros este fin de semana.

Ramón Díaz y el Inter de Porto Alegre en crisis

En cuanto a lo que se viene, Inter de Porto Alegre deberá visitar a San Pablo el próximo miércoles 3 de diciembre con la obligación de ganar, mientras que cuatro días más tarde recibirá al Bragantino. Ambos rivales están en zona de Sudamericana, pero el segundo no tiene su lugar asegurado, por lo que seguramente en la última fecha buscará el triunfo que puede complicar a los de Ramón Díaz y condenarlos a la Serie B de Brasil.

Las declaraciones de Ramón Díaz tras la histórica derrota del Inter de Porto Alegre

"Fue una vergüenza para todos. No competimos. Ya habíamos jugado buenos partidos antes y nunca había pasado algo así, es preocupante", esbozó Ramón Díaz acerca de este presente del Inter de Porto Alegre que cayó goleado por 5 a 1 con el Vasco Da Gama. A su vez, aseguró que no ve problemas dentro del grupo y que es "fácil buscar problemas porque estamos en una situación crítica. Sabíamos que estábamos luchando pero queríamos proteger al grupo y asumir las consecuencias".

Por último, el "Pelado" hizo referencia al rendimiento del equipo en los últimos encuentros disputados. "Lo que no entiendo es tener esa primera parte contra el Santos y días después un partido así contra el Vasco. Cometimos muchos errores pero tenemos que dar un paso al frente y ganar lo que queda, estamos con los mismos puntos que el Santos". Cabe destacar que en la jornada anterior empató 1 a 1 con el equipo de Neymar Jr.