Queda en Monserrat y esconde los secretos más antiguos de Argentina: el edificio que es un viaje al pasado.

La Ciudad de Buenos Aires tiene edificios históricos que guardan algunos de los secretos más apasionantes de la historia del país. Uno de ellos está emplazado en el barrio de Monserrat y tiene entrada abierta al público. Las claves para organizar una visita a la Manzana de las Luces y los tesoros arqueológicos que allí se encuentran.

La Manzana de las Luces está emplazada en Perú 222 / 272, entre las calles Perú, Alsina, Bolívar y Moreno, y es un edificio abierto ideal para recorrer sus patios y edificios históricos. Algunos de los salones emblemáticos son el Patio de la Procuraduría, las Casas Redituantes, la Sala de Representantes, que permiten conocer un poco más de la historia de Buenos Aires y Argentina.

El complejo fue sede de instituciones clave en la historia del país: antiguo colegio jesuita, universidad, primera imprenta, primer teatro, primeros museos, banco, etc. Su arquitectura y estructura son un testimonio del pasado colonial y del desarrollo del país. Otro de los lugares preferidos de los visitantes es el Patio Arqueológico, donde se exponen restos históricos: un aljibe del siglo XVIII, un sistema cloacal antiguo, canales subterráneos, desagües y pozos ciegos que muestran cómo vivía la Ciudad siglos atrás.

Además, en la Manzana de las Luces todas las semanas suele haber eventos, exposiciones o muestras especiales en el complejo (arte, historia, cultura), especialmente en actividades como La Noche de los Museos, donde se combinan música, danza y muestras fotográficas, entre otras disciplinas.

Días y horarios en que abre la Manzana de las Luces

El complejo abre de miércoles a domingo, de 12:00 a 19:00 hs. La entrada es libre y gratuita, y no suele requerir turno. Para aquellos que busquen un recorrido guiado, se puede optar por turnos los miércoles a viernes a las 15:15 h (sin turno, por orden de llegada) que duran cerca de 1 hora.