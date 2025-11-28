Un paso más en la escalada de EEUU: un país del Caribe confirmó que instalarán un radar cerca de Venezuela

Tras la visita del jefe de Estado Mayor estadounidense Dan Caine a la isla caribeña de Trinidad y Tobago, la primera ministra del país caribeño Kamla Persad-Bissessar confirmó este viernes que Estados Unidos instalará alli un radar para monitorear actividades militares "tanto dentro como fuera" del territorio nacional. La noticia llegó después de que la funcionaria prometiera que su país no iba a funcionar como base militar para Estados Unidos, en medio de sus tensiones con Venezuela y tras la reunión que mantuvo el martes con el delegado del presidente Donald Trump.

"La instalación nos ayudará a mejorar nuestra vigilancia de los narcotraficantes en nuestras aguas", aseguró hoy Persad-Bissessar en declaraciones a la prensa local, en sintonía con las recientes declaraciones de Trump para justificar sus acciones militares en el Caribe y en el Pacífico, cerca de las costas de Venezuela.

El martes pasado, la premier caribeña se reunió con el titular de las Fuerzas Armadas norteamericanas y mencionó allí que su país "no serviría como base militar para Estados Unidos en sus tensiones con Venezuela", aunque destacó a la visita del funcionario como una muestra de colaboración entre los dos países en materia de seguridad y estabilidad regional.

Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago.

Es la segunda muestra de apoyo que Trinidad y Tobago muestra con las operaciones militares estadounidenses en el mar Caribe, después de que alrededor de 350 efectivos de la 22 Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina hicieran ejercicios de entrenamiento conjuntos con las Fuerzas Armadas trinitenses del 16 al 21 de noviembre.

Trump advirtió que "pronto" iniciaría ataques terrestres contra narcotraficantes en Venezuela

El mandatario estadounidense señaló este jueves que tiene pensado comenzar "muy pronto" acciones directas por tierra contra presuntos narcotraficantes venezolanos. Lo hizo durante una videollamada con militares estadounidenses, en el marco del Día de Acción de Gracias, que se conmemoró el jueves en el país. Explicó que por los recientes ataques ordenados por mar, los traficantes "ya no quieren hacer entregas" por ese medio, por lo que comenzará con las incursiones terrestres.

"En semanas recientes, ustedes han estado trabajando para detener a los narcotraficantes de Venezuela, de los que hay muchos. Y como consecuencia de esas acciones, ya no hay muchos viniendo por mar", afirmó el republicano, según indicaron fuentes estadounidenses.

"Y como probablemente hayan notado que la gente no está queriendo hacer entregas por mar, vamos a empezar a detenerlos también por tierra. La tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto", concluyó el mandatario, sin dar mayores detalles de cómo serían esos ataques.

Desde septiembre, las tropas norteamericanas concretaron 21 ataques contra barcos y lanchas con presuntos cargamentos de drogas, en los cuales fueron asesinadas al menos 83 personas sin haber probado si eran narcotraficantes o no. Opositores a la administración Trump denunciaron estas intervenciones como "ejecuciones extrajudiciales".