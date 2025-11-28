Trump dice que EEUU actuará pronto contra narcotraficantes venezolanos por tierra

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con miembros de la prensa tras una llamada con miembros del servicio militar, en Acción de Gracias, en Palm Beach, Florida, Estados Unidos

Estados Unidos, 28 nov (Reuters) -Estados Unidos comenzará "muy pronto" a tomar medidas para detener por tierra a presuntos narcotraficantes venezolanos, dijo el jueves el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Probablemente hayan notado que la gente no está queriendo hacer entregas por mar y vamos a empezar a detenerlos también por tierra. La tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto", dijo Trump, hablando virtualmente con miembros del servicio militar estadounidense.

El Ministerio de Comunicación venezolano no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El Gobierno de Trump ha estado sopesando opciones relacionadas con Venezuela para combatir lo que ha retratado como el papel del presidente Nicolás Maduro en el suministro de drogas ilegales que han matado a estadounidenses. Maduro ha negado tener vínculos con el tráfico ilegal de drogas.

Hasta ahora, las fuerzas estadounidenses en la región se han centrado en operaciones antinarcóticos, a pesar de que la potencia de fuego reunida supera con creces todo lo necesario para ellas. Desde septiembre, las tropas estadounidenses han llevado a cabo al menos 21 ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, en los que han muerto al menos 83 personas.

Las informaciones sobre acciones inminentes han proliferado en las últimas semanas a medida que el ejército estadounidense ha desplegado fuerzas en el Caribe en un contexto de empeoramiento de las relaciones con Venezuela.

Reuters, citando a cuatro funcionarios estadounidenses, informó el sábado de que Estados Unidos estaba a punto de lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela.

