Clima hoy y pronóstico del tiempo en CABA y el conurbano: cómo será el viernes 28 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 28 de noviembre en Buenos Aires y alrededores y adelantó cómo estará el clima durante el fin de semana. Este viernes el cielo estará mayormente nublado durante todo el día y la temperatura bajará levemente al comenzar en una mínima de 19 grados y alcanzar una máxima de 28.

El sábado 29, de acuerdo al SMN, se espera que regrese la lluvia: habrá lluvias durante la mañana y tormentas aisladas por la tarde. Mientras que la temperatura disminuirá notablemente al comenzar en una mínima de 17 grados y alcazar una máxima de solo 20.

¿Se queda el calor o vuelven las lluvias? Cómo serán los últimos días de noviembre

El Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF) anticipó las condiciones climáticas que presentarán en los últimos días de noviembre 2025. Con la llegada del fenómeno de La Niña, entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre, la mayor parte de la zona Pampeana y la región del Litoral continuarán presentando precipitaciones por debajo de los promedios normales.

"Este comportamiento puede favorecer una lenta normalización en sectores donde el exceso hídrico predominó en los meses previos. En gran parte de Buenos Aires, una de las zonas más afectadas por la saturación de suelos, la disminución de las precipitaciones permitiría aliviar gradualmente las condiciones de anegamiento, especialmente en áreas bajas o con drenaje deficiente", explicaron desde el sitio especializado Meteored.

Mientras que para el centro del centro y este del territorio se prevé un escenario más seco. En detalle, la posibilidad de lluvias frecuentes se concentrarán en localidades de Salta, Jujuy, Tucumán o Catamarca.

Respecto a las temperaturas por regiones del país, el pronóstico prevé lo siguiente: