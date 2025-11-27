Rusia dice avanzar en Pokrovsk, pero Kiev asegura que mantiene sus posiciones

FOTO DE ARCHIVO: Un tanque ucraniano y un coche están aparcados cerca de una señal de tráfico que dice, 'Pokrovsk', en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en la ciudad de Pokrovsk en la región de Donetsk, Ucrania

27 nov (Reuters) -Unidades de asalto rusas han avanzado en la parte norte de la ciudad ucraniana asediada de Pokrovsk y han tomado un pueblo al sur de la localidad ucraniana de Siversk, informó el jueves el Ministerio de Defensa ruso.

Reuters no pudo verificar de forma independiente las afirmaciones sobre el campo de batalla, y el ejército ucraniano dijo que había frustrado 57 asaltos rusos en el frente de Pokrovsk en el último día y que estaba destruyendo unidades rusas dentro de la ciudad.

El ejército ruso está avanzando en varios puntos de la línea del frente, especialmente en las regiones de Donetsk, Dnipropetrovsk y Zaporiyia, mientras Estados Unidos discute un posible plan de paz para poner fin al conflicto europeo más mortífero desde la Segunda Guerra Mundial.

Moscú afirma que la toma de Pokrovsk, apodada "la puerta de Donetsk" por los medios de comunicación rusos, le daría una vía para dirigirse hacia el norte, hacia las dos mayores ciudades que quedan bajo control ucraniano en la región de Donetsk: Kramatorsk y Sloviansk.

Los mapas rusos muestran Pokrovsk bajo control de Moscú y a las tropas ucranianas acorraladas en la vecina Mirnohrad. Los mapas ucranianos muestran Pokrovsk como una zona gris bajo el control de ninguna de las partes y Mirnohrad sin estar totalmente rodeada.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que unidades del 2º Ejército ruso estaban avanzando en el centro y el norte de Pokrovsk y que sus soldados habían avanzado hacia el este, el oeste y el sur de Mirnohrad.

Asimismo, indicó que el ejército ruso habían tomado la aldea de Vasiukivka, al sureste de la ciudad de Siversk, en torno a la cual los rusos también intentan ejecutar un movimiento de pinza.

Rusia cambió el año pasado sus tácticas en el campo de batalla. En lugar de asaltos frontales a ciudades, empezó a desarrollar movimientos de pinza en torno a varios lugares clave en un esfuerzo por reducir las bajas y obligar a Kiev a retirar sus soldados o arriesgarse a quedar acorralados.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que sus militares también habían penetrado en las líneas ucranianas al norte de Huliaipole, en la región meridional de Zaporiyia.

Con información de Reuters