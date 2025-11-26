Asumieron los nuevos diputados provinciales en La Rioja: quiénes son y cómo queda conformada la Legislatura Provincial

La Cámara de Diputados de La Rioja renovó el pasado lunes la composición de la Cámara baja provincial en los comicios del pasado 26 de octubre. El acto fue encabezado por el gobernador Ricardo Quintela quién prestó juramento a los nuevos diputados electos.

La renovación de los 18 integrantes, que contó además con la presencia de la vicegobernadora Teresita Madera, comprende los siete departamentos de Capital, Sanagasta, Castro Barros, Vinchina, Felipe Varela, Juan Facundo Quiroga y Rosario Vera Peñaloza. Además de la incorporación de nuevos representantes, la Legislatura confirmó cambios en la Secretaría Legislativa, en la integración de comisiones y en las vicepresidencias del cuerpo.

Quiénes son los diputados que asumieron

Por el departamento Capital fueron reelectos Juan Carlos Santander y Lourdes Ortiz., de Frente Fuerza Federal. Por otro lado, los nuevos ingresos fueron del exconcejal Gonzalo Becerra; y el exministro de Transporte y Comunicación, Ismael Bordagaray, ambos pertenecientes al peronismo. Asimismo, por La Libertad Avanza ingresaron Claudia López de Brígido, Diego Molina Gómez, Andrea Juárez y Jorge Romero.

El departamento Sanagasta tendrá al actual intendente Federico Sbíroli, quien dejará su cargo en el mes de diciembre para ocupar la banca. Por el lado de Castro Barros, reingresará el actual ministro de Insfraestructura Marcelo Del Moral.

En el departamento Vinchina asumió Ariel Oviedo, exintendente y exdiputado. En Felipe Varela fue reelecto Oscar Chamía, mientras que los nuevos ingresos son Ariel Veragua y Yamil Sarruff, quien previamente se desempeñó en el Parlamento del Mercosur.

En el departamento Juan Facundo Quiroga debutó Belén Mora; en Rosario Vera Peñaloza, fue reelecto el exintendente Cristian Pérez, y debuta la exsecretaria de Salud Yuliana López. Además se incorpora Silvia Flores.

Implicancias de la renovación

La composición de la Legislatura riojana es ampliamente favorable al Partido Justicialista (PJ), que retiene tanto la presidencia de la Cámara como la primera vicepresidencia y mantiene su mayoría dominante. La asunción de los nuevos diputados marca el inicio de una etapa de renovación y de recambio interno del PJ y el Gobierno provincial, lo que explica que varios legisladores salientes asumirán nuevas funciones ejecutivas o regresarán a tareas territoriales.

Cabe recordar, que las elecciones provinciales concurrentes de La Rioja para renovar la Legislatura, desarrolladas con buena participación, mostraron una disputa inicial reñida entre las dos principales fuerzas, La Libertad Avanza (LLA) y el frente provincial Federales Defendamos La Rioja, pero finalmente los resultados dieron cuenta que el espacio de Quintela fue el elegido por la mayoría del pueblo riojano.