Suecia quiere sistemas armamentísticos de largo alcance capaces de atacar dentro de Rusia

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Defensa sueco, Pal Jonson, asiste a una conferencia de prensa en Berlín

25 nov (Reuters) -El Ejército sueco quiere misiles de crucero de largo alcance capaces de atacar objetivos en el interior de otros países, una medida disuasoria que, según dijo el ministro de Defensa el martes, es necesaria para equipararse a las capacidades de largo alcance de Rusia.

En un informe presentado al Gobierno esta semana, las Fuerzas Armadas suecas indicaron que quieren sistemas armamentísticos con un alcance de hasta 2.000 kilómetros para poder atacar instalaciones militares e infraestructuras críticas muy por detrás de las líneas enemigas.

"La experiencia de la guerra en Ucrania indica que Rusia está desarrollando de forma vigorosa sus capacidades de largo alcance, tanto con misiles de crucero, misiles balísticos y aviones no tripulados de largo alcance", dijo el ministro de Defensa Pal Jonson a Reuters. "Debemos construir una disuasión más fuerte contra esa amenaza".

La distancia entre Moscú y Estocolmo es de unos 1.000 kms.

Las fuerzas aéreas suecas han encargado misiles de crucero sueco-alemanes Taurus, con un alcance de unos 500 kms, para sus cazas Gripen, pero Jonson dijo que también podrían considerarse otros sistemas.

El informe también señala que se espera que Rusia aumente su capacidad militar en los próximos cinco años y que Suecia necesita incrementar sus capacidades de defensa aérea y de inteligencia, incluyendo drones y satélites espía.

(Editado en español por Carlos Serrano)