Una fuerte tormenta afectará a gran parte de la Provincia de Buenos Aires esta semana.

El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que se viene una semana complicada en términos climáticos, ya que se esperan fuertes tormentas para los próximos días. Se trata de un fenómeno de "nubes negras" y ráfagas de viento que afectará a la parte sur y oeste de la Provincia de Buenos Aires.

Las localidades que se enfrentarán con esta realidad climática son General Villegas, Trenque Lauquen, Pehuajó, San Carlos de Bolívar, Coronel Suárez, Olavarría, Azul y La Costa Atlántica. Buenos Aires arrancó la semana con un cielo despejado y una máxima que llegó a los 29°, pero este panorama no durará demasiado: en los próximos días avanzará un frente de nubes oscuras que traerá lluvias y tormentas fuertes.

Qué días llegarán las tormentas a Buenos Aires

Según lo previsto, el mal tiempo se hará sentir especialmente durante la noche del jueves 27 en el sur y el oeste de la provincia de Buenos Aires. Para la noche del viernes 28, la tormenta irá desplazándose hacia el norte de la provincia; se preveen que las lluvias y ráfagas afecten especialmente a ciudades como San Nicolás de los Arroyos, San Pedro y Pergamino, donde podrían registrarse precipitaciones intensas.

El Servicio Meteorológico Nacional también emitió una advertencia para el norte del país ante la llegada de un temporal que se extenderá durante dos días. Según el pronóstico, el sábado 29 comenzará con fuertes tormentas sobre Resistencia, Corrientes y Formosa y las precipitaciones podrían mantenerse hasta la noche del domingo 30 de noviembre.

Lluvias fuertes.

Qué recaudos se deben tomar ante una tormenta fuerte con ráfagas de viento