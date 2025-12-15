El peronismo apuesta a una contrarreforma laboral: salario mínimo, jornada de 6 horas y licencia parental

Frente a la reforma laboral que presentó el Gobierno la semana pasada, el peronismo se encuentra elaborando su propio proyecto para modificar el actual régimen de trabajo, con foco en un aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral, derechos para los empleados de plataformas, la participación de los empleados en las ganancias de las empresas y el aumento de la licencia por paternidad, entre otros puntos.

Así se desprende del borrador que está circulando entre los principales dirigentes del PJ bajo el título de "Actualización Laboral", y que es impulsado por el sector más cercano a la presidenta del partido, Cristina Kirchner. Se trata, fundamentalmente, de una suerte de "contrarreforma", ya que en la mayoría de sus ocho puntos busca contrastar con las propuestas del proyecto de "Modernización Laboral" libertario que se conoció en los últimos días.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Recomposición salarial y reducción de la jornada laboral

Uno de los puntos principales del borrador de la reforma laboral del PJ es el de "recomposición salarial". Impulsa una "recuperación del valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil", frente a la caída del 35% real en este ingreso acumulada durante el gobierno de Milei. También propone que "los salarios deberán ser abonados íntegramente en dinero", contrario a la posibilidad de pago en especie que habilita la ley actual y que el proyecto mileísta mantiene.

Además, prevé que haya "paritarias libres sin cepo ni techos", en contraste con el techo del 1% mensual anunciado por Luis Caputo a principios de año.

Otro punto central es "reducir la jornada laboral a un máximo de 7 horas por día y 42 horas semanales", con el objetivo de llegar finalmente a "a 6 horas por día". En cambio, el proyecto libertario implica una extensión de hecho de la jornada a través de la habilitación del "banco de horas", lo que suprime las horas extra, mientras que el proyecto del PJ sostiene "el pago de horas extra cuando superen el límite máximo que se establezca".

La propuesta del PJ para los trabajadores de plataforma

Respecto a los trabajadores de plataformas, el proyecto peronista propone una serie de 11 "nuevos derechos":

Negociación Colectiva que determine salario mínimo, seguridad social, licencias y protección contra el despido. Libertad horaria. Algoritmo transparente, que indique cómo se asignan los pedidos, comisiones y sanciones. Atención a través de una persona humana. Protección del historial laboral que resguarde las calificaciones de cada trabajador. Capacitación. Seguridad. Cobertura ante accidentes y riesgos. Estaciones sanitarias (baños) y de carga de energía. Derecho al descanso y las vacaciones. Derecho a Sindicalizarse.

Al contrario, el proyecto de Milei excluye a repartidores y choferes de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo y propone incorporarlos al régimen de monotributo, mientras que estipula ciertos "derechos" (a la desconexión, rechazo de pedidos, justificativo en caso de bloqueo, acceso a seguros) pero sin imponer sanciones para las empresas.

Participación en las ganancias de las empresas

En paralelo, el borrador del PJ busca aplicar el artículo 14 bis de la Constitución al "garantizar el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades", aunque solo para los grandes empleadores, ya que señala que "quedarán eximidas las Micro, Pequeñas y Medianas empresas".

"Un verdadero salario dinámico es aquel en que el trabajador incrementa su salario conforme su participación en la producción y ganancias de las empresas", consideró el proyecto justicialista que contrasta con la propuesta de "salario dinámico" libertaria, según la cual parte del ingreso del trabajador estará atada a su productividad laboral.

Desconexión digital y licencias parentales

El proyecto peronista establece "el derecho a no contestar comunicaciones fuera de la jornada laboral" y prohíbe al empleador la remisión de las mismas, mientras que señala que "las comunicaciones fuera de la jornada deben ser compensadas en tiempo y dinero".

También impulsa licencias parentales "igualitarias y de cuidado". Eleva a 120 días la licencia por maternidad en lugar de los 90 días actuales, mientras que aumenta la licencia por paternidad a 90 días en vez de los dos días que estipula la ley hoy, y extiende estos mismos beneficios a los monotributistas.

Articulación de los convenios colectivos

Un punto clave del borrador del PJ es que señala que los convenios colectivos de ámbito menor (por empresa) solo prevalecerán sobre el convenio de ámbito mayor (por rama) en cuatro casos particulares:

Si se trata de materias delegadas por el convenio de ámbito mayor. Si se trata de materias no tratadas por el de ámbito mayor. Si se trata de Materias propias de la organización de la empresa. Si se trata de condiciones más favorables al trabajador.

Al contrario, el proyecto del Poder Ejecutivo determina que los convenios de empresa posteriores a los convenios por rama siempre prevalecerán, sean más favorables a los trabajadores o no, lo que abre la puerta a la firma de paritarias por empresa.

Salud y ARTs

Por último, en materia salud y seguridad laboral el proyecto peronista prevé la creación de "comités mixtos paritarios entre representantes de trabajadores y empleadores, para analizar y mejorar las condiciones de trabajo y reducir al mínimo los riesgos de accidentes y enfermedades laborales", tal como ya funciona actualmente en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe.