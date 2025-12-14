Record turístico: en su segundo mes, el PreViaje Riojano cosechó 5.600 turistas y potenció la actividad local

El programa que impulsó el gobierno de Ricardo Quintela cosechó números destacados: más de 5.600 turistas participaron del Previaje Riojano Movete por La Rioja con Chachos durante su segundo mes de implementación, desde el 5 de noviembre al 8 de diciembre de 2025. Las facturas presentadas alcanzaron un total de $322.313.777, lo que generó $154.652.000 en reintegros que fueron directamente inyectados en la economía provincial.

Según el Observatorio Económico de Turismo de la Provincia, los indicadores reflejan un sólido desempeño del programa, con alta satisfacción de los visitantes y un fuerte respaldo del sector privado. La procedencia de turistas corresponde principalmente de Buenos Aires (43%), Córdoba (17%), Santa Fe (14%), La Rioja (12%), Entre Ríos (5%) y otras provincias (9%).

Turistas de todo el país

Los números son auspiciosos, ya que, durante este mes, el programa registró 1.400 canjes, con un promedio de 46 por día, los cuales concentró Villa Unión, 47%; La Rioja Capital, 27%; Chilecito, 21%; Chamical, 3%; y Aimoagasta, 2%.

Asimismo, el Observatorio registró que el 70 % de los canjes se realizaron en fines de semana, reforzando así la tendencia al crecimiento de escapadas y viajes cortos a diferentes puntos del interior de la provincia promovidos por el programa.

Comercios adheridos

Los consumos de turistas se concretaron en más de 390 comercios pertenecientes a diversos rubros: alojamientos, gastronomía, agencias de viajes, farmacias, supermercados, bodegas, estaciones de servicio, comercios regionales, regalerías, alquiler de vehículos y espacios culturales y de espectáculos.

Con 78 alojamientos y 41 agencias de viajes adheridas, el programa integra a más del 80% de los prestadores turísticos de la provincia, reflejando el sólido compromiso del sector privado en el desarrollo del turismo local.

Reconocimiento nacional

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en su balance nacional del fin de semana largo, reconoció al Previaje Riojano como un instrumento fundamental para sostener el turismo interno y fortalecer las economías regionales. Este aval reafirma la relevancia del programa y su creciente visibilidad en la agenda turística nacional.

De esta manera, los resultados que se desprenden del Observatorio confirman que el Previaje Riojano continúa consolidándose como una política eficaz, capaz de dinamizar la economía y fortalecer el turismo interno.