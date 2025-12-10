PreViaje Riojano: en dos meses la provincia movilizó más de $322 millones y potenció el turismo local

El PreViaje Riojano cumplió dos meses y arrojó cifras auspiciosas en medio de un contexto económico marcado por la crisis. El programa que fue impulsado por el Gobierno de La Rioja, demostró su capacidad para dinamizar el turismo local y fortalecer a los prestadores del sector.

Según los datos del Observatorio Económico de Turismo, las facturas presentadas por los visitantes sumaron $322,31 millones, lo que derivó en $154,65 millones en reintegros volcados directamente a la economía local. Estos fondos fueron utilizados en una red de más de 390 comercios adheridos en toda la provincia, entre alojamientos, locales gastronómicos, agencias de viajes, farmacias, supermercados, bodegas, estaciones de servicio, regalerías, servicios de movilidad y propuestas culturales y recreativas.

El sector privado mostró una adhesión notable: más del 80 por ciento de los alojamientos y agencias de viajes de la provincia forman parte del programa. Actualmente, 78 alojamientos y 41 agencias están integrados al PreViaje Riojano, lo que consolida una oferta turística provincial en crecimiento y con resultados económicos sostenidos.

Los turistas llegaron en mayor proporción desde Buenos Aires (43%), Córdoba (17%), Santa Fe (14%), La Rioja (12%) y Entre Ríos (5%), además de visitantes del resto del país. Los canjes se concentraron principalmente en Villa Unión (47%), La Rioja – Capital (27%), Chilecito (21%), Chamical (3%) y Aimogasta (2%). El informe especifica que el 70% realizó viajes durante los fines de semana.

El turismo aventura consolida a La Rioja como uno de los destinos preferido

El informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) estableció que La Rioja se consagra como lugar elegido por los argentinos por el turismo aventura que ofrece en la región y sostiene su atractivo turístico dentro del mapa turístico. Esto generó en el último fin de semana largo del año, una ocupación hotelera que rondó el 40%.

Los datos fueron dados a conocer por el Observatorio Económico de Turismo provincial, el feriado comenzó con un nivel de reservas hoteleras cercano al 36%. Sin embargo, esos números mejoraron con la llegada espontánea de centenares de turistas, principalmente de la región. El organismo calificó el movimiento turístico en la provincia como “moderado”, en línea con un contexto nacional marcado por la contracción de la demanda.

Los destinos más elegidos por los turistas fueron Chilecito, Villa Unión y Famatina, considerados puntos estratégicos por su proximidad a atractivos como el Parque Nacional Talampaya, la Cordillera de los Andes, el histórico Cable Carril, el circuito de bodegas y las sierras de Famatina.