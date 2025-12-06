En medio de la crisis del turismo, empresarios solicitaron la continuidad del programa Movete por La Rioja con Chachos

El empresariado turístico reconoció que la situación económica es muy compleja y que el sector se ve afectado por la caída del consumo y la paralización de los viajes. En este marco, destacaron el acompañamiento de la provincia de La Rioja a través del programa Movete por La Rioja, que busca impulsar la actividad y mitigar el impacto de la crisis, y por ello solicitan que se extienda durante todo el verano.

En diálogo con Radio La Torre, el presidente de la Federación Empresarial Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), Armando Zavattieri, habló sobre la realidad del turismo en La Rioja y aseguró que el sector atraviesa “una situación económica compleja”.

Zavattieri fue contundente al reconocer que el programa Movete por La Rioja, que reintegra el 50% del gasto turístico en alojamientos, fue clave para dar oxígeno al sector: “Ha sido el paliativo más importante y la única provincia del país con un incentivo tan bueno”. Valoró además la amplia adhesión comercial, que incluye gastronomía, farmacias, estaciones de servicio, comercios regionales, indumentaria y más.

Sin embargo, admitió que ni siquiera los incentivos logran revertir la crisis, ya que la falta de recursos del público impide que se formen contingentes y provoca caídas de reservas: “Por más oferta o incentivo, si la gente no puede viajar, el programa se frustra”.

Programa de incentivo

Zavattieri afirmó que desde FEHGRA ya solicitaron la extensión de los programas de incentivo, ya que el programa actual finaliza el 27 de diciembre. Sin embargo, piden que continúe con la mira puesta en el verano y en los destinos más demandados del oeste riojano: Laguna Brava, Corona del Inca, el Triásico, Famatina, Villa Unión, Chilecito, Aimogasta y Las Termas.

El referente explicó que el turismo es una de las primeras actividades que se resiente en situaciones de crisis económica, cuando hay un descenso del poder adquisitivo: “El turismo es una actividad de esparcimiento y es lo primero que se suprime en el consumo personal, familiar o grupal”.

Pese al escenario adverso, remarcó que todavía no se registran cierres ni despidos, aunque advirtió que esto es posible gracias al esfuerzo extraordinario de los empresarios: “El empresario está haciendo un gran esfuerzo, endeudándose y sosteniendo compromisos fiscales ineludibles, con la esperanza de que el país arranque y vuelva a circular dinero.”

Expectativas por La Chaya 2026

Zavattieri anticipó además que La Chaya 2026, que coincidirá con el feriado de Carnaval, será clave para recuperar movimiento: “Esperamos que el turista no sólo venga a Capital, sino que recorra los circuitos del interior, que son bellísimos”.

El dirigente recordó que la actividad viene golpeada “desde Semana Santa y las vacaciones de invierno” y que esperan repuntar en el verano, a partir de allí delinear estrategias para el próximo año.