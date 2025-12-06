Inter Miami de Messi vs Vancouver Whitecaps por la final de la MLS: hora y cuando juegan

El Inter Miami de Lionel Messi buscará escribir el capítulo más importante de su corta historia cuando reciba a Vancouver Whitecaps este sábado en la gran final de la MLS. El equipo de Javier Mascherano disputará su primera final del certamen con la misión de coronarse campeón en casa, en un partido que además tendrá un emotivo condimento: será el último encuentro profesional de los exjugadores del Barcelona Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes buscarán despedirse levantando un nuevo trofeo.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Inter Miami y Vancouver Whitecaps, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Inter Miami y Vancouver Whitecaps?

El partido entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps por la final de la MLS Cup se jugará este sábado 6 de diciembre de 2025, a partir de las 16.30 (hora argentina) en el Chase Stadium de Florida. El encuentro será transmitido en vivo por Apple TV (con MLS Season Pass). El árbitro principal del partido será Drew Fischer.

El conjunto de Florida llega a este partido definitorio tras una actuación descomunal en los playoffs, donde ha exhibido su poderío ofensivo de manera contundente. Los dirigidos por Javier Mascherano ganaron sus últimas tres series eliminatorias con diferencias de al menos cuatro goles, demostrando una efectividad arrolladora que los ha posicionado como claros favoritos. El equipo estableció un récord histórico en la MLS al anotar 98 goles entre la temporada regular y los playoffs, convirtiéndose en la ofensiva más letal que haya visto el campeonato estadounidense en una sola campaña. Y en parte el gran responsable fue Lionel Messi: el astro argentino convirtió un total de 35 goles y generó 21 asistencias, siendo clave en mas de la mitad de los goles que marcó el equipo.

Esta final representa un momento trascendental para el Inter Miami, que disputará su primera final de MLS Cup apenas en su sexta temporada de existencia. Aunque durante la campaña perdieron el Supporters' Shield, el objetivo siempre estuvo claro: llegar hasta este momento y consagrarse campeones en casa. El partido además marcará el cierre de las carreras profesionales de Jordi Alba y Sergio Busquets, dos leyendas del fútbol mundial que buscarán añadir un último título a sus vitrinas repletas de trofeos. El escenario no podría ser más perfecto para ambos: disputar una final en el Chase Stadium, donde el equipo ha sido prácticamente invencible durante los playoffs.

Sin embargo, el camino hacia la gloria presenta un desafío particular para los Herons. Durante la temporada regular, Inter Miami no logró superar a los Whitecaps en ninguno de sus enfrentamientos, un dato que sin duda estará presente en la mente de jugadores y cuerpo técnico. No obstante, el equipo confía en el respaldo de su hinchada, que promete crear una atmósfera inigualable en el Chase Stadium para impulsar a sus jugadores hacia el título que tanto anhelan.

Por su parte, Vancouver Whitecaps llega a este encuentro tras superar 3-1 a San Diego de visitante en las semifinales de la Conferencia Oeste, sellando así su clasificación a la primera final de MLS Cup en la historia del club. El equipo dirigido por Jesper Sorensen vivió una temporada histórica, estableciendo récords de franquicia en múltiples categorías: más puntos en temporada regular (63), mayor cantidad de victorias (18), más goles anotados (66) y mejor diferencia de goles (+28). Además, los Whitecaps ya conquistaron su cuarto Canadian Championship consecutivo y alcanzaron la final de la Concacaf Champions Cup, donde cayeron ante Cruz Azul.

Los canadienses se han convertido en el primer equipo de su país en alcanzar una final de MLS Cup desde que Toronto FC lo hiciera en 2019, y ahora buscan ser el primer campeón canadiense desde el título de Toronto en 2017. Un dato que alimenta el optimismo en Vancouver es su superioridad sobre el Inter Miami durante una serie de semifinales disputada anteriormente en la temporada, cuando los Whitecaps se impusieron por un contundente 5-1 en el marcador global, ganando tanto de local como de visitante. Esta estadística demuestra que los canadienses conocen la fórmula para vencer a los floridanos.

El desafío para Vancouver no será menor: vencer al Inter Miami en el Chase Stadium, con todo lo que está en juego, especialmente considerando el emotivo retiro de dos leyendas del fútbol mundial en el equipo rival. Sin embargo, si hay un equipo que ha demostrado esta temporada que puede lograr lo aparentemente imposible, ese es Vancouver Whitecaps. Su solidez defensiva, evidenciada en las 13 vallas invictas que mantuvieron durante la campaña (la mayor cantidad compartida en la liga), combinada con su capacidad para rendir fuera de casa, los convierte en un rival sumamente peligroso para las aspiraciones del favorito.

Formaciones probables de Inter Miami y Vancouver Whitecaps

El técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, tiene casi toda su plantilla disponible para este encuentro decisivo. Las únicas bajas confirmadas son Ryan Sailor, quien sufre una lesión de rodilla, y David Ruiz, afectado por problemas en los isquiotibiales. Todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, quien destrozó otro récord al acumular 13 contribuciones de gol durante los playoffs, la mayor cantidad registrada por un jugador en una sola postemporada de la MLS. Se espera otra actuación mágica del capitán argentino, aunque la profundidad ofensiva del Inter es tal que incluso si el rival logra neutralizarlo, las opciones de ataque siguen siendo inmensas.

Otro protagonista destacado en esta etapa de playoffs ha sido Tadeo Allende, quien firmó tres actuaciones consecutivas con múltiples goles, incluyendo un hat-trick ante New York City en la final de conferencia. Mientras tanto, Mateo Silvetti ha realizado un trabajo excepcional reemplazando a Luis Suárez durante su suspensión, al punto que Mascherano decidió mantenerlo como titular en la delantera. El joven delantero no ha defraudado, aportando dos goles y tres asistencias en sus últimos tres partidos. La despedida de Jordi Alba y Sergio Busquets del fútbol profesional añade un componente emocional adicional, y ambos veteranos estarán ansiosos por cerrar sus brillantes carreras con un título más.

Vancouver Whitecaps presenta una situación más complicada en el aspecto físico, con cinco jugadores descartados para el viaje a Florida: Sam Adekugbe (Aquiles), Belal Halbouni (rodilla), Daniel Rios (pantorrilla), Sebastian Schonlau (pantorrilla) y Ranko Veselinovic (rodilla). La buena noticia para Jesper Sorensen es el regreso de Tristan Blackmon, quien cumplió su suspensión y podrá volver a la defensa. El retorno del Defensor del Año de la MLS será crucial para los visitantes, ya que lidera una línea defensiva que mantuvo la valla invicta en 13 ocasiones esta temporada, la mayor cantidad compartida en toda la liga.

El capitán del club, Ryan Gauld, ha lidiado con lesiones durante gran parte de la temporada, pero regresó en octubre y ha estado participando desde el banco durante los playoffs, impactando los partidos en los minutos finales. Gauld tiene una excelente conexión con Brian White, quien anotó 16 goles en la temporada regular (su mejor marca personal) y sumó seis tantos en la Concacaf Champions Cup. Los Whitecaps también depositarán su confianza en Thomas Muller, quien acumula nueve goles y cuatro asistencias en 12 apariciones con el club. Sin embargo, será su capacidad de movimiento y lectura de espacios lo que represente el mayor peligro para la defensa del Inter Miami este sábado.

Probable formación de Inter Miami: Drake Rios; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Sergio Busquets, Noah Allen, Jordi Alba; Mateo Silvetti, Rodrigo De Paul, Federico Redondo; Lionel Messi, Tadeo Allende.

Probable formación de Vancouver Whitecaps: Yohei Takaoka; Javain Brown, Tristan Blackmon, Bjorn Inge Utvik, Sam Adekugbe; Andrés Cubas, Sebastian Berhalter; Ali Ahmed, Ryan Gauld; Thomas Müller, Brian White.

Inter Miami vs Vancouver Whitecaps: Ficha técnica