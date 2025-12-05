Autoridades confirman muerte de ocho estudiantes tras incendio de restaurante en Perú

Unos ocho estudiantes preuniversitarios murieron tras el incendio de un restaurante en una localidad andina de Perú, a donde habían acudido para celebrar el cumpleaños de uno de sus compañeros, dijo el viernes el director de la escuela.

El siniestro se produjo el jueves en la tarde por la fuga de gas y fuego desde la cocina del restaurante, que se propagó hasta el segundo piso del lugar donde estaban los estudiantes, dijo un reporte policial al que tuvo acceso Reuters.

Un portavoz del Ministerio Publicó dijo que otras dos personas, que no eran estudiantes, fallecieron también en el lugar.

"Un suceso lamentable, estamos muy dolidos y tristes por la muerte de los ocho estudiantes", dijo el profesor Francisco Villanueva, director del instituto superior Pedagógico Huancane, ubicado en la región de Puno, en el sureste del país.

La autoridad educativa dijo a la radioemisora La Decana de la localidad de Huancane que los estudiantes habían acudido al restaurante a festejar el cumpleaños de uno de ellos.

Los restos de los estudiantes fueron recuperados por los bomberos en la madrugada del viernes, porque la infraestructura del segundo piso del restaurante, donde también funcionaba como un karaoke, había quedado muy debilitada, según la policía.

Con información de Reuters