La actual temporada de La Peña de Morfi entra en su tramo final y, como suele ocurrir en Telefe, el cierre trae aparejado un fuerte movimiento de piezas. El ciclo, que combina música en vivo, entrevistas y gastronomía, se prepara para una renovación profunda de cara al 2026, y ya trascendieron los nombres que el canal tiene en la mira para relanzar el formato.

Según adelantó el periodista Luis Bremer, todo indica que Diego Leuco, quien tomó la posta del programa en 2023 tras la muerte de Gerardo Rozín, no continuaría al frente del ciclo. Lo mismo ocurriría con Lizy Tagliani, incorporada en abril de 2024, cuya salida también estaría prácticamente definida.

En ese escenario, Telefe trabaja en un nuevo tándem de conducción que combinaría frescura, versatilidad y buen vínculo con el público. Los nombres que suenan con más fuerza son Fer Dente y Laurita Fernández.

Dente, actual figura de Paraíso Fiscal en Olga, aún no tiene confirmada su continuidad en el streaming para el año próximo, lo que abre la puerta a un posible salto nuevamente a la televisión abierta. Su perfil artístico, capaz de cantar, conducir y manejar climas en vivo, encajaría perfectamente con el espíritu de La Peña.

Laurita Fernández, por su parte, atraviesa un gran momento profesional como conductora de Bienvenidos a Ganar en Canal 9, aunque Telefe la considera desde hace tiempo como una figura atractiva para reforzar su pantalla. Su experiencia en el vivo, su llegada al público familiar y su habilidad para interactuar con invitados la posicionan como candidata ideal para la nueva etapa del ciclo creado por Gerardo Rozín.

Aunque todavía no hay confirmaciones oficiales, en Telefe ya se analiza el rediseño del programa para potenciar su presencia los domingos. Con el eventual dúo Dente–Fernández, el canal busca darle un aire renovado y seguir consolidando a La Peña de Morfi como uno de sus formatos más fuertes.

El anuncio oficial podría llegar una vez terminada la temporada 2024, pero los movimientos ya generan expectativa en la industria televisiva. ¿Se concretará este nuevo binomio? Todo indica que Telefe ya puso primera para la versión 2026 del histórico programa dominical.