De las redes a la obra: quién es el influencer que lanzó su desarrolladora

El mercado inmobiliario de Buenos Aires vive un fenómeno bifronte: mientras la recuperación de precios solo toca a los barrios de alto poder adquisitivo, dejando al resto de la ciudad con precios rezagados, emerge un nuevo jugador que se consolidó lejos de los canales tradicionales: Beltrán Briones. Figura mediática de redes sociales con una base masiva de seguidores, Briones formaliza su salto al negocio con el lanzamiento de Grupo Briones, una desarrolladora que promete disrupción y liquidez en el sector.

La irrupción de Briones es particular porque no proviene del estudio de arquitectura ni del mundo corporativo. Su puerta de entrada es su marca personal, construida en redes sociales, donde su discurso directo interpela a inversores jóvenes que buscan información transparente y rendimientos rápidos.

“Mi marca personal y Grupo Briones están totalmente conectados. Yo genero demanda desde mis redes y derivo ese tráfico a la empresa. Yo comunico y abro la puerta”, explica el empresario.

Esta estrategia es un quiebre para una industria históricamente hermética. Briones convierte la visibilidad en demanda real, un activo inédito en el rubro. Mientras que los informes especializados confirman que la suba de precios (+25% de media, hasta 35% en el Norte) se concentra en el corredor más premium (Palermo, Belgrano, Núñez, Recoleta), Grupo Briones se inserta de lleno en ese nicho.

El desarrollador no esquiva la realidad incómoda del mercado: "Hoy construir en barrios de clase media o media baja no cierra. Si el metro se vende a menos de 3.000 dólares, es muy difícil que el negocio dé". Esta afirmación expone la dependencia del negocio inmobiliario actual de una demanda concentrada y fuertemente dolarizada.

Con seis obras en ejecución, el grupo combina tipologías, desde edificios boutique con departamentos amplios hasta unidades compactas para inversores, pero siempre manteniendo el foco en el estándar de calidad y los amenities indispensables para el comprador de 2025.