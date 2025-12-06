El DT de Austria opinó del grupo del Mundial 2026 y lanzó un mensaje para Argentina: "Derrotarlos"

La confianza del DT de Austria para jugar vs Argentina en el Mundial: "Derrotarlos"

Austria será uno de los tres rivales de la fase de grupos de la Selección Argentina en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, cruce que el equipo europeo ya palpita desde ahora. Su entrenador, Ralf Rangnick habló acerca de la oportunidad de enfrentar a la "Albiceleste" en esta instancia y la ilusión de llegar lejos en este torneo al que regresarán después de 28 años. Por supuesto, la confianza no falta en el elenco austríaco y el DT alemán lo dejó bien en claro en su diálogo con la prensa en la zona mixta.

El técnico que tuvo un gran desempeño en el ascenso de su país con el Hannover 96, el Hoffenheim y el Leipzig como también en la Bundesliga, es conocido como "El Profesor" y fue el mentor de estrategas como Jürgen Klopp, Thomas Tuchel o Julian Nagelsmann. Desde el 2022 en adelante está al frente del seleccionado que disputó su último Mundial en Francia 1998 y ahora llegan con la fe de dar pelea en el Grupo J contra los de Lionel Scaloni, Argelia y Jordania. Así lo mostró Rangnick en sus palabras tras el sorteo en Washington.

El técnico de Austria palpitó el duelo ante Argentina en el Mundial 2026

"Argentina es el rival más difícil que nos podía tocar del Bombo 1. Ganaron el Mundial hace tres años y clasificaron de una forma muy dominante. La clave de Austria es el espíritu del equipo. Lo mostramos en partidos importantes ante rivales importantes y mostramos que podemos estar a su nivel y derrotarlos", esbozó el entrenador alemán acerca del duelo ante el combinado nacional. A su vez, hizo referencia a la posible presencia de Lionel Messi en el certamen: "Es uno de los mejores o el mejor que vi. Pensé que el de Qatar iba a ser el último, pero con Leo no sabes que puede suceder. Es muy bueno jugar contra él".

Por otro lado, acerca del grupo que les tocó para esta Copa del Mundo, el técnico agregó: "Es muy bueno conocer a nuestros tres rivales ahora y no tener que esperar hasta marzo para saber contra quién jugaremos. Estoy feliz por con el sorteo y con el grupo que nos tocó. Empezamos a jugar el 16 de junio y tendremos tiempo para ajustarnos a condiciones climáticas y al cambio de horario".

La Selección de Austria volverá a disputar un Mundial tras 28 años

Cuándo jugarán Argentina y Austria en el Mundial 2026

La "Albiceleste" y su par austríaco se medirán en la fase de grupos de la Copa del Mundo que tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México el año próximo. Si bien resta la confirmación oficial por parte de la FIFA con respecto a los horarios y cruces, todo indica que sería el segundo rival de la "Albiceleste" el lunes 22 de junio en Dallas o San Francisco. En caso de que sea el primero se verán las caras el martes 16 o si es el tercero el partido será el sábado 27.

Cómo clasificó Austria al Mundial 2026

Durante la clasificación en las Eliminatorias Europeas, Austria terminó primero en la zona H con 19 puntos en 8 partidos, por encima de Bosnia (17), Rumania (13), Chipre (8) y San Marino (0). De hecho, sus últimos resultados fueron los siguientes:

Partidos Resultado Torneo Lugar Bosnia vs. Austria 1-2 Eliminatorias Zenica Austria vs. San Marino 10-0 Eliminatorias Viena Rumania vs. Austria 1-0 Eliminatorias Bucarest Chipre vs. Austria 0-2 Eliminatorias Limassol Austria vs. Bosnia 1-1 Eliminatorias Viena

Todo lo que hay que saber sobre Austria