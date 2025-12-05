Argentina en el Grupo J del Mundial 2026: favorita, pero con un peligroso cruce en los 16vos

La Selección Argentina llega como favorita del Grupo J del Mundial 2026, pero los rivales exigen atención máxima. La mirada puesta en el cruce de 16vos.

La Selección Argentina afrontará el Mundial 2026 como favorita del Grupo J, en el que se medirá con Argelia, Austria y Jordania. Aunque el sorteo fue favorable, la "Albiceleste" no debe subestimar a rivales con intensidad, orden táctico y que planean dar un batcazo. Además, el equipo de Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi ya mira de reojo un cruce de 16avos que podría emparejarlo con una potencia como España o Uruguay, elevando la exigencia desde el inicio.

El sorteo en Washington D.C., capital de Estados Unidos, terminó de despejar todos los posibles escenarios que se vislumbraron en la previa sobre cuáles serían los enfrentamientos de Argentina en la primera fase, pero una vez finalizado se abrió la puerta a nuevos análisis, más concretos. Aunque el Grupo J no parecer ser "el de la muerte", los dirigidos por Scaloni cuentan con la experiencia de lo sucedido en el debut de Qatar 2022 con Arabia Saudita. Un golpe que llegó a tiempo.

La jerarquía del plantel, su recorrido reciente y el segundo lugar en el ranking FIFA dan fundamento al optimismo. Sin embargo, el archivo analizado deja en claro que el camino no está completamente allanado: Argelia, Austria y Jordania ofrecen perfiles disimiles entre sí, pero todos con elementos futbolísticos capaces de incomodar a Argentina si baja la guardia. El desafío será transitar la fase de grupos con autoridad y evitar sorpresas que puedan complicar la llave posterior. Con un potencial cruce ante España o Uruguay en 16vos, cada detalle cuenta.

Argelia: intensidad, físico y talento para un debut exigente

El primer rival de la Selección Argentina en el Grupo J será Argelia, un seleccionado que se caravteriza por la potencia física, velocidad pero también por su calidad técnica. A pesar de que su última participación en Mundiales fue en Brasil 2014, tiene jugadores con experiencia, que son capaces de romper líneas en pocos toques.

Si bien no es una potencia global, está lejos del estereotipo de “equipo menor”: su fortaleza en duelos individuales y su capacidad de contragolpe la vuelven un examen incómodo en un debut mundialista. Incluso dentro del propio plantel argentino hay respeto. Según recoge el archivo, Nicolás Tagliafico lo sintetizó con claridad: “Tiene buenos jugadores, va a ser duro”. Un mensaje que evidencia que el duelo demandará máxima concentración desde el primer minuto.

Austria: rival europeo de orden y táctica que puede complicar

El duelo contra Austria aparece como el partido más táctico del Grupo J. El seleccionado europeo llega con un equipo bien trabajado, disciplinado y con futbolistas habituados al ritmo de elite, especialmente en la Bundesliga alemana. La presencia de referentes como David Alaba le da jerarquía, experiencia y capacidad de liderazgo.

Austria se siente cómoda en partidos de control, presión ordenada y transiciones rápidas. No suele regalar espacios y puede hacer daño si Argentina no controla el mediocampo. Aunque no parte como candidata para liderar el grupo, sí es firme competidora al segundo puesto y un rival que puede exigir una versión paciente e inteligente de la Albiceleste.

Jordania: debutante mundialista, impredecible y con hambre de historia

Jordania se presenta como el rival más débil del Grupo J, al menos sobre el papel. Será su primer Mundial y ese simple dato lo vuelve doblemente peligroso: llega con hambre, sin presiones, con la ilusión de construir una página histórica y dar la sorpresa ante el mundo.

En las eliminatorias asiáticas demostró carácter y orden, y aunque no tiene antecedentes oficiales frente a Argentina, su desconocimiento táctico puede generar sorpresas si se subestima el encuentro. Para la Selección Argentina, la clave será mantener foco, intensidad y evitar regalarle confianza al rival.

El verdadero riesgo: un posible choque con España o Uruguay

El archivo adjunto remarca un detalle crucial: si Argentina gana el Grupo J, su rival de 16avos podría ser el segundo del Grupo H, en el que se proyectan dos potencias: España y Uruguay.

Ese escenario representa un quiebre abrupto en el nivel de exigencia.

España aporta posesión, ritmo y jóvenes figuras habituadas a competir en la elite europea.

Uruguay combina garra histórica, talento ofensivo y una generación madura capaz de jugar partidos decisivos al máximo nivel.

Cualquiera de los dos sería un cruce de alto riesgo en una instancia temprana. Por eso, aunque el Grupo J sea transitable, el objetivo no puede limitarse a clasificar: debe hacerlo con ritmo competitivo, solidez e intensidad para llegar preparado a un duelo que definirá buena parte del camino en la Copa del Mundo.