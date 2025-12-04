Qué hacer con las mascotas cuando mueren: así es el servicio gratuito en Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires se encuentra el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, que depende del gobierno porteño, y recibe los cuerpos de las mascotas las 24 horas todos los días.

La Argentina lidera el ranking de los países con más mascotas por habitantes en el mundo. El 80% de los hogares tiene al menos una con la que conviven a diario, pasan a formar parte de la familia y estrechan un vínculo inigualable. En este contexto, muchas personas deben enfrentar situaciones difíciles, como las enfermedades o la muerte de sus animales. Ante estas situaciones, muchos no saben qué hacer cuando muere una mascota.

Cuando un perro, un gato u otra mascota muere, las opciones principales son la incineración (individual o colectiva) o el entierro (si está permitido en tu área y el lugar es autorizado). Además de los trámites legales (en caso de corresponder), se debe tener un espacio de despedida y de recuerdo para transitar el duelo. En estos últimos casos, se puede optar por una ceremonia simbólica o armar un álbum de fotos y recuerdos.

En estas circunstancias es importante saber que en la Ciudad de Buenos Aires se encuentra el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, que depende del gobierno porteño, y recibe los cuerpos de las mascotas las 24 horas todos los días. Además, se ocupan de la cremación sin cargo.

El instituto se encuentra en avenida Díaz Vélez 4821, en Parque Centenario, y recibe 600 cuerpos por mes. Mientras que en el conurbano, los ciudadanos podrán consultar a las áreas de zoonosis correspondientes cómo proceder ante la muerte de sus mascotas.

Cuánto sale los servicios de cremación privados

También existe una alternativa privada para la cremación de animales, pero supone un gasto considerable. En las veterinarias que realizan el servicio tiene un costo de $ 90.000, varía según el tamaño, no tiene retiro de cuerpo a domicilio y no se devuelven las cenizas.

El valor también cambia según el tipo de incineración, si es individual o colectiva; si se incluye el retiro de cenizas y la urna; y si hay traslado o no por parte de los vecinos. Sumando también algún recuerdo conmemorativo del animal, el servicio completo puede rondar los $ 200.000.

Qué servicio ofrece el Instituto Pasteur

A diferencia del servicio privado, el Pasteur no da posibilidad de retirar las cenizas. La cremación es gratis y los cuerpos son recibidos todos los días, incluidos los fines de semana y feriados. Una empresa tercerizada se ocupa de retirar a diarios los cuerpos de los animales del instituto, pero el procedimiento varía si el animal mordió a alguien en sus últimos 10 días de vida, ya que se debe revisar el cerebro de las mascotas para descartar un virus rábico.

El Instituto Pasteur también controla más de 200 patologías zoonóticas. Allí se muestrean roedores para monitorear el hantavirus y aves migratorias para vigilar la propagación de la gripe aviar. A su vez, se ocupa del estudio de las enfermedades vectoriales transmitidas por el mosquito del dengue.

Cuántos hogares con mascotas hay en la ciudad

Según datos del último censo, en la Ciudad de Buenos Aires hay más de tres millones de personas, 1.6 millones de hogares y más de 860.000 mascotas. Estadísticamente, en la mitad de los hogares hay perros o gatos, y al menos uno de cada tres vecinos convive con un animal.