Los mejores 4 planes gratuitos para disfrutar este fin de semana en CABA

La Ciudad de Buenos Aires tiene muchísimas actividades gratuitas para disfrutar durante este fin de semana largo. Desde eventos para darle la bienvenida a la Navidad, mercados de compras y un festival de música, hay opciones para todos los gustos.

Desde el viernes 5 hasta el 8 de diciembre habrá diferentes eventos para disfrutar de un fin de semana distinto en CABA, ya sea con música en vivo, arte y calles temáticas de Harry Potter. Se trata de una oportunidad única para planificar actividades sin tener que gastar, ni comprometer el presupuesto en medio de un mes de grandes gastos.

1. Fiesta Ciudad Joven BA

En Palermo, la Floralis se vuelve un espacio encuentro, música y comida este viernes 5 de diciembre desde las 16:30 a las 03 hs. Se trata de un evento que reúne a los jóvenes y familias podrán disfrutar de música en vivo, carpas de gaming y maquillaje, zonas deportivas, espacios de streaming, áreas de emprendedores textiles y gastronómicos. La entrada es gratuita y por orden de llegada.

Dirección: Av. Figueroa Alcorta 2301 en la Floralis en Palermo de Plaza de las Naciones Unidas.

En la Fiesta Ciudad Joven BA habrá música en vivo y foodtrucks

2. Usina del arte móvil

Los espacios itinerantes de la Usina ofrecerán shows acústicos, diferentes actividades y talleres para los más chicos, incluso niños de 0 a 3 años. Estarán disponibles desde las 17:00 hs el lunes 8 de diciembre.

Dirección: Agustín R. Caffarena 1, Palermo

3. Feria navideña estilo Callejón Diagon de Harry Potter

El sábado 6 y el domingo 7 de diciembre de 15 a 20 hs se realizará la ya tradicional feria mágica con nieve artificial, música y espacios con la temática del Mundo Mágico. Los visitantes podrán sacarse fotos en el espacio ambientado y jugar con las trivias para participar por premios. La entrada es gratuita.

Dirección: Juan B. Ambrosetti 740.

La Feria navideña estilo Callejón Diagon de Harry Potter tiene entrada gratuita y es el spot ideal para sacarse fotos

4. Mercado de Diseño Independiente

Se trata de una feria de emprendedores en la que podés conocer diseños y productos únicos, desde ilustraciones, decoración y fotografía. Es un ambiente ideal para ir con amigos o en pareja y lo mejor es que la entrada es completamente gratuita. Se realizará del viernes 5 al domingo 7 de diciembre de 16:00 a 21:00 hs.