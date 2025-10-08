Grupos de running gratis en CABA: cómo acceder al programa para salir a correr

Empezaron los días soleados, con temperaturas más altas y llegó el momento ideal para hacer actividades al aire libre. En la ciudad de Buenos Aires hay múltiples actividades para disfrutar, entre ellas, el running. ¿Cómo formar parte de un grupo para salir a correr?
Buenos Aires Corre: el programa de la Ciudad que ofrece grupos de running
A través de la iniciativa Buenos Aires Corre, el Gobierno de la Ciudad ofrece la posibilidad de tomar clases gratuitas y salir a correr en grupos. Los entrenamientos son dictados por profesores e instructores de educación física y se llevan a cabo en 11 sedes distribuidas en plazas y parques porteños.
Además, las clases están abiertas a diferentes edades y niveles de corredores. El objetivo es educar, entrenar y ofrecerle a los vecinos porteños herramientas para desarrollar la actividad en un marco controlado y liderado por especialistas.
Cómo participar de los grupos de running
Para participar los vecinos y vecinas deben inscribirse de manera online con el formulario digital y aceptar los términos y condiciones para realizar actividades en espacios públicos. Además de grupos de running, se pueden anotar en actividades de atletismo (preparación de prueba de pista y campo) y en entrenamientos para maratones.
Los horarios y las sedes para salir a correr en grupo
Los grupos de running porteños salen desde 11 diferentes plazas y parques de la Ciudad. De acuerdo al sitio web del Gobierno, estos son:
Rosedal
- Martes y Jueves de 8 a 9.30 horas.
- Martes y Jueves de 18 a 20.30 horas.
- Sábados de 9 a 10.30 horas.
- Punto de encuentro: Sarmiento y Figueroa Alcorta
Arenales
- Lunes, miércoles y viernes de 18.30 a 20 horas.
- Martes y jueves de 19 a 20.30 horas.
- Punto de encuentro: Bahía Blanca y Av. Salvador María del Carril
Centenario
- Miércoles y viernes de 8 a 9.30 horas.
- Martes y jueves de 19 a 20.30 horas.
- Punto de encuentro: Av. Díaz Vélez y Campichuelo
Banff
- Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20.30 horas.
- Punto de encuentro: Roma y Arregui
Lugano
- Martes y jueves de 19 a 20.30 horas.
- Sábados de 9 a 10.30 horas.
- Punto de encuentro: Pista auxiliar del atletismo del Parque Olímpico.
Saavedra
- Lunes y miércoles de 19 a 21 horas.
- Martes y jueves de 19 a 21 horas.
- Punto de encuentro: Av. García del Río y Pinto
Facultad de Derecho
- Lunes, miércoles y viernes de 18 a 20.30 horas.
- Punto de encuentro: Av. Del Libertador y Agote
Chacabuco
- Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20.30 horas.
- Lunes y viernes 8 a 10.30 horas.
- Martes y jueves 8 a 9.30 horas.
- Punto de encuentro: Av. Asamblea y Miró (Pista de atletismo).
Puerto Madero
- Martes y jueves de 18 a 20.30 horas.
- Punto de encuentro: Juana Manso y Marta Lynch
Reserva Costanera Sur
- Sábados 9 a 11.30 horas.
- Punto de encuentro: Av. Tristán Achaval Rodriguez 1550 (Acceso Brasil).
Plaza Houssay
- Martes y jueves de 19 a 20.30 horas.
- Punto de encuentro: Paraguay y Junín (Estación Saludable).