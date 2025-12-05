Otra vez España: dos periodistas picantearon a la Selección Argentina antes del sorteo del Mundial 2026

Desde España picantearon a la Selección Argentina antes del sorteo del Mundial 2026

En la previa del sorteo del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 de este viernes 5 de diciembre, dos periodistas españoles chicanearon a la Selección Argentina de Lionel Scaloni que buscará volver a ganar el título conseguido en Qatar 2022. Con vistas a la Finalissima que tendría lugar en marzo del año próximo que será justamente ante la "Roja", los también streamers hablaron de la "Albiceleste". A su vez, se refirieron a lo que será la participación de ambos equipos en la Copa del Mundo venidera.

Se trata de Julio Maldonado (@MundoMaldini) y David Dieguez, quien en una transmisión reciente hablaron sobre las posibilidades que tendrá cada seleccionado en dicha competencia. Sin embargo, dejaron afuera de los cuatro primeros no sólo al último campeón, sino también a Brasil. Por supuesto, se mostraron como los máximos favoritos a levantar el trofeo y dieron su opinión sobre cuál sería la final del certamen que se jugará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey.

La chicana de dos periodistas españoles para la Selección Argentina para el Mundial 2026

"Va a depender mucho de cómo llegue Messi. Tanto tiempo en el Inter Miami me genera dudas. No la hemos podido medir contra selecciones verdaderamente poderosas. Ganar un Mundial dos veces seguidas es muy difícil", esbozó Maldonado acerca de lo que puede ser la participación de la "Albiceleste" en el Mundial. "Ha ido perdiendo un poco la condición y la sensación de favoritismo conforme pasado las eliminatorias. Y esa sensación de que no la podemos medir tanto como a otros equipos también viene en parte a la antelación con la que se clasificó", agregó su compañero.

A su vez, coincidieron en que Argentina se quedará en cuartos de final con selecciones como Brasil, Alemania y Noruega. Por otro lado, anticiparon que su favorita es España y el finalista restante sería Francia, mientras que tanto Portugal como Inglaterra se quedarían en semifinales para medirse después por el tercer puesto. Por último, hicieron mención a Colombia, Uruguay y México, sumados a Países Bajos y Marruecos, que alcanzarían la instancia de octavos como también que Italia, Croacia y Bélgica tendrían un flojo desempeño que definieron como "batacazo". Cabe destacar que los italianos todavía no clasificaron y serán parte del Repechaje europeo en el que se medirán ante Irlanda del Norte y si triunfan jugarán con el vencedor del cruce Gales vs. Bosnia y Herzegovina.

Dos periodistas españoles picantearon a la Selección Argentina

Repechaje UEFA - semifinales

Italia vs. Irlanda del Norte y Gales vs. Bosnia y Herzegovina. Los ganadores de ambos cruces jugarán una final por un lugar en el Mundial.

Ucrania vs. Suecia y Polonia vs. Albania. Los ganadores de ambos cruces jugarán una final por un lugar en el Mundial.

Turquía vs. Rumania y Eslovaquia vs. Kosovo. Los ganadores de ambos cruces jugarán una final por un lugar en el Mundial.

Dinamarca vs. Macedonia del Norte y República Checa vs. Irlanda. Los ganadores de ambos cruces jugarán una final por un lugar en el Mundial.

Los ganadores de ambos cruces jugarán una final por un lugar en el Mundial.

¿Cuándo y dónde se juega la Finalissima entre Argentina y España?

La fecha de disputa de este partidazo por una estrella más dependía exclusivamente del combinado europeo, ya que luego de quedar primera en su grupo de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 evitará el repechaje de marzo del 2026. Ya que el equipo de Luis De la Fuente culminó como líder en su zona, ese "hueco" de marzo en el calendario es ideal para aprovechar y disputar este cotejo entre los dos mejores Seleccionados de fútbol en la actualidad. En cuanto al estadio, se perfilaron Estados Unidos, Uruguay e Inglaterra, pero todo indica que podría ser a finales de marzo en el Estadio Lusail de Qatar, donde la "Albiceleste" se consagró en 2022.