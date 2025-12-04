El Banco Galicia anticipa que el pico de la morosidad se alcanzará recién en marzo próximo

La pérdida constante de ingreso de los hogares se manifiesta en los altos niveles de endeudamiento de las familias y, a la postre, en su incapacidad de cumplir con los compromisos asumidos. Dentro del grupo de bancos que operan en el país, el Grupo Financiero Galicia comunicó que la cartera irregular sobre el total de financiamiento cerró el tercer trimestre de 2025 en 5,8 por ciento, un empeoramiento de 140 puntos básicos frente al 4,4 por ciento del segundo trimestre. El deterioro se concentra en la cartera de préstamos personales y financiamiento con tarjeta de crédito. De acuerdo con el informe del Banco Central, la morosidad en septiembre del crédito al sector privado alcanzó 4,2 por ciento a nivel sistémico, aumentando 0,4 puntos en el mes. El segmento más afectado es el vinculado a los hogares. Considerando el tipo de deudor, la mora de los préstamos a las familias totalizó 7,3 por ciento de la cartera destinada a dicho segmento, mientras que el indicador correspondiente al financiamiento a las empresas se situó en 1,7 por ciento en el período.

"Esperamos un pico alrededor de marzo del próximo año. Estimamos un nivel de entre 6 y 7 por ciento. En cuanto al costo del riesgo, proyectamos un pico similar en marzo, entre 9 y 10 por ciento. Después, ambos indicadores deberían descender hacia fin de año", comunicó el CFO de la compañía, Gonzalo Fernández Covaro. En una comunicación con inversores y clientes que consigna la agencia de noticias Bloomberg, Fernández Covaro anticipó que "la nueva generación de créditos al consumo está mostrando un comportamiento mucho mejor que la cartera vieja".

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El Galicia cerró el tercer trimestre con una pérdida neta de 87,7 mil millones de pesos, marcada por gastos extraordinarios asociados a la integración del negocio local de HSBC, que fue adquirido por el holding. Estos costos sumaron 105,3 mil millones de pesos y explicaron el retroceso en los retornos sobre activos y patrimonio. Para 2026, Galicia proyecta un ROE (rentabilidad sobre el patrimonio) de entre 11 y 12 por ciento, "apoyado en la reducción de costos tras recortar unos 2.000 empleados en el último año", la recuperación del margen financiero desde noviembre, una mejora gradual de la cartera a medida que la nueva originación reemplaza a los préstamos más riesgosos y la normalización de la operación integrada con HSBC Argentina.

Más deuda y más riesgo

El crédito bancario finalizó el tercer trimestre del año con una expansión de 6,6 por ciento en términos reales. Pero de la mano de ese incremento creció también el nivel de irregularidad en los pagos de las familias hasta alcanzar el nivel más elevado desde 2006, de acuerdo con datos del sector privado relevados por la consultora IES Investigaciones Económicas Sectoriales. La expansión del crédito durante el tercer trimestre de 2025 fue liderada por los bancos extranjeros con un alza de 9,1 por ciento en términos reales a partir del aumento del financiamiento al sector productivo (10,8 por ciento). "Las entidades no bancarias sobresalieron nuevamente en el financiamiento destinado a las familias (15,1 por ciento real en el tercer trimestre)", detalló el informe de la consultora.

Las cifras coinciden con las informadas por la autoridad monetaria que conduce Santiago Bausili, que dan cuenta de una mora promedio de 4,2 por ciento, pero que se dispara al 7,3 por ciento en el caso de los hogares. "El desempeño de este indicador resultó generalizado entre los distintos grupos de entidades financieras", señaló el Informe sobre Bancos del Banco Central.

La irregularidad de la cartera de los bancos privados se ubica en su mayor nivel desde la salida del macrismo. Entre noviembre de 2019 y enero del 2020, el promedio había alcanzado el 4,5 por ciento para luego descender al 3,8 por ciento, guarismo que no se superó incluso ni en el peor momento de la pandemia, de acuerdo con los excel adjuntos del informe sobre entidades financieras publicado esta semana por el Central. En este segmento, la mora de los préstamos a los hogares se concentró en el impago en créditos personales dentro de la cartera (9,1 por ciento) y en tarjetas de crédito (6,7 por ciento), siendo los mayores niveles que se tenga información oficial (desde 2010).

En septiembre, el saldo real de crédito al sector privado en moneda nacional se incrementó 0,5 por ciento con respecto a agosto. El desempeño mensual fue heterogéneo entre las líneas crediticias al contemplar variaciones reales de saldos: los préstamos con garantía real aumentaron en el período (3,2 por ciento), las líneas al consumo no presentaron variaciones de magnitud, mientras que los préstamos comerciales se redujeron levemente (-0,7 por ciento). Con relación al segmento en moneda extranjera, en septiembre el saldo de crédito al sector privado creció 3,2 por ciento —en moneda de origen— (147,1 por ciento interanual). "Durante los últimos doce meses los bancos privados nacionales lideraron el aumento de los préstamos en moneda extranjera", remarca el informe del BCRA.

El mercado financiero, pese a ser el único que opera en positivo y sostiene las cifras de actividad económica en términos reales, transitó un duro tercer trimestre. Fueron meses (julio, agosto y septiembre) en que el mix de corrida cambiaria y medidas desesperadas del Gobierno para frenarla hizo perder a varias entidades financieras. Los balances presentados hasta el momento por bancos y agentes de liquidación y compensación (ALyC) evidencian los primeros números directamente rojos en sus resultados. Tal es el caso de los bancos Galicia, Supervielle y BBVA como el del broker Balanz. Las justificaciones del mal desempeño coincide en un escenario de atraso cambiario, como describen en declaraciones sus directivos e informes enviados a las autoridades bursátiles, el menor dinamismo del crédito por el endeudamiento de los hogares y la caída de los de los ingresos.