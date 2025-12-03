Jura de Diputados: Basterra pidió repensar un "espacio de compromiso" contra el modelo de ajuste de Milei

Este miércoles, el Congreso de la Nación fue escenario de la ceremonia de juramento de sus nuevos miembros, con una reconfiguración distinta de la que existió a lo largo de estos dos años tras las elecciones legislativas del 26 de octubre. En este marco, el diputado nacional por Formosa, Luis Basterra, analizó el escenario político de la actualidad y el camino a seguir que debería tomar el peronismo de cara a las próximas elecciones.

En comunicación con El Destape, el legislador formoseño aseguró que la reorganización de la Cámara de Diputados convierte a la Cámara Baja en "un escenario muy complejo, donde el oficialismo asume que tiene una mayoría absoluta", además que están "utilizando los medios que tienen para generar un espacio que le permita profundizar con la entrega que que está llevando adelante".

"Nosotros tendremos que reconstruir el espacio que necesita hoy expresar el sentimiento nacional y popular, el sentimiento de compromiso y de la legitimidad contra un modelo de entrega", agregó el formoseño.

Por otra parte, tras el abandono de los diputados de Catamarca del bloque de Unión por la Patria, Basterra aseguró que asumieron posiciones individuales deberán ayudar para que el peronismo entienda que "sin unidad no hay funcionamiento". Bajo esta línea, puso de ejemplo que en Formosa se demostró que "la unidad es lo único capaz de transformar a una provincia muy relegada a una provincia que hoy ocupa los primeros lugares en la educación y salud pública".

"Van a utilizar siempre cualquier argumento para denostar contra la provincia que tuvo el mejor abordaje de salud con la pandemia, y ahora nos exponen en una jugada muy maliciosa para poner como que si nosotros estuviéramos en contra de algo tan elemental como las vacunaciones, cuando este proyecto político nacional lo que está haciendo es atentando contra las vacunas con presentaciones absurdas, con cosas que son absolutamente inaceptables desde la percepción científica", agregó el funcionario con respecto a la reciente exclusión de Nación hacia Formosa en el documento pro vacunas.

Por último, aseguró que "no es la primera vez que a Formosa le toca enfrentar desafíos", por lo que desde la provincia se comprometen "en una lucha que va a requerir de mucho esfuerzo para que la gente perciba que este este modelo es un modelo que excluye, un modelo que entrega la Patria".

Cómo llegó LLA a la primera minoría

La Libertad Avanza tendrá un bloque de 95 diputados con el arribo del entrerrriano Francisco Morchio, que se sentaba en el bloque Encuentro Federal. Fuentes parlamentarias confirmaron a El Destape el posible ingreso. En las inmediaciones del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, comentaban que la llegada a la bancada oficialista podría darse "si hay empate".

A través su cuenta de X, el presidente Javier Milei celebró haber llegado a la primera minoría, levantando un mensaje de bienvenida del jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni. "Tu apoyo incondicional en estos dos años y tu compromiso inquebrantable para lo que viene, fortalecen aún más nuestro rumbo hacia un futuro de libertad y prosperidad", sostuvo el cordobés, dirigiendose a Morchio.

Pero la condición de primera minoría para LLA comenzó a consolidarse este martes con el anuncio de los diputados que responden al gobernador Raúl Jalil, de armar el bloque Elijo Catamarca. Allì recalarán Fernanda Ávila, Sebastián Nóbrega y el entrante Fernando Monguilllot. Fuentes cercanas a este bloque aclaran que todavía no está definida la concreción de un interbloque con el bloque que comenzaron a planificar los gobernadores del norte.