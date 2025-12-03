EN VIVO
Quiniela

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 3 de diciembre de 2025

En VIVO - Actualizado hace 1 minuto

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 3 de diciembre de 2025.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy miércoles 3 de diciembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 5 minutos

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 3585

  • 1: 3585
  • 2: 3833
  • 3: 7832
  • 4: 7246
  • 5: 3226
  • 6: 3822
  • 7: 1319
  • 8: 7362
  • 9: 4089
  • 10: 5896
  • 11: 9630
  • 12: 2201
  • 13: 4650
  • 14: 4061
  • 15: 3169
  • 16: 7878
  • 17: 4675
  • 18: 4755
  • 19: 6797
  • 20: 4565

Letras de la Nacional: EONP

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 4638

  • 1: 4638
  • 2: 1583
  • 3: 0010
  • 4: 9617
  • 5: 3587
  • 6: 1621
  • 7: 4263
  • 8: 4251
  • 9: 4850
  • 10: 4100
  • 11: 0024
  • 12: 7377
  • 13: 4006
  • 14: 8417
  • 15: 1817
  • 16: 3736
  • 17: 1065
  • 18: 1897
  • 19: 2235
  • 20: 1552

 

Hace 6 minutos

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 9941

  • 1: 9941
  • 2: 8293
  • 3: 2228
  • 4: 5344
  • 5: 0056
  • 6: 4343
  • 7: 3223
  • 8: 5029
  • 9: 3399
  • 10: 8080
  • 11: 9369
  • 12: 5099
  • 13: 9086
  • 14: 2998
  • 15: 2385
  • 16: 5416
  • 17: 4274
  • 18: 7885
  • 19: 2141
  • 20: 0481

Letras de la Nacional: UBHL

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 1422

  • 1: 1422
  • 2: 7849
  • 3: 4324
  • 4: 8254
  • 5: 0094
  • 6: 4164
  • 7: 6769
  • 8: 5360
  • 9: 8646
  • 10: 0248
  • 11: 1580
  • 12: 7067
  • 13: 3463
  • 14: 4613
  • 15: 2439
  • 16: 1092
  • 17: 6547
  • 18: 9618
  • 19: 5602
  • 20: 0632

 

