La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy miércoles 3 de diciembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 3 de diciembre de 2025
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 3 de diciembre de 2025.
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza: 3585
- 1: 3585
- 2: 3833
- 3: 7832
- 4: 7246
- 5: 3226
- 6: 3822
- 7: 1319
- 8: 7362
- 9: 4089
- 10: 5896
- 11: 9630
- 12: 2201
- 13: 4650
- 14: 4061
- 15: 3169
- 16: 7878
- 17: 4675
- 18: 4755
- 19: 6797
- 20: 4565
Letras de la Nacional: EONP
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza: 4638
- 1: 4638
- 2: 1583
- 3: 0010
- 4: 9617
- 5: 3587
- 6: 1621
- 7: 4263
- 8: 4251
- 9: 4850
- 10: 4100
- 11: 0024
- 12: 7377
- 13: 4006
- 14: 8417
- 15: 1817
- 16: 3736
- 17: 1065
- 18: 1897
- 19: 2235
- 20: 1552
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 9941
- 1: 9941
- 2: 8293
- 3: 2228
- 4: 5344
- 5: 0056
- 6: 4343
- 7: 3223
- 8: 5029
- 9: 3399
- 10: 8080
- 11: 9369
- 12: 5099
- 13: 9086
- 14: 2998
- 15: 2385
- 16: 5416
- 17: 4274
- 18: 7885
- 19: 2141
- 20: 0481
Letras de la Nacional: UBHL
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 1422
- 1: 1422
- 2: 7849
- 3: 4324
- 4: 8254
- 5: 0094
- 6: 4164
- 7: 6769
- 8: 5360
- 9: 8646
- 10: 0248
- 11: 1580
- 12: 7067
- 13: 3463
- 14: 4613
- 15: 2439
- 16: 1092
- 17: 6547
- 18: 9618
- 19: 5602
- 20: 0632
