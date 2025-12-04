Por qué el sarro es lo más valioso para quienes estudian los antepasados.

El sarro es uno de los motivos de preocupación típicos de las consultas al dentista, pero también es una poderosa arma para los arqueólogos que estudian las poblaciones del pasado. La información que devela el sarro sobre nuestra salud y el estudio reciente que provocó la sorpresa de toda la comunidad científica.

La razón principal por la que el sarro es un material importante para el estudio de los antepasados es que atrapa y preserva de forma microorganismos, fragmentos de ADN y restos biológicos. Y gracias a su estudio, se puede reconstruir aspectos claves de la vida, dieta y salud de una persona.

Un reciente estudio coordinado por Francesca J. Standeven y publicado en la revista Data in Brief analizó muestras de sarro dental que abarcan alrededor de cinco mil años de historia en el territorio del Reino Unido. A partir de este material, la investigación determinó algunos aspectos muy importantes sobre la vida de hace miles de años atrás.

La investigación reunió 174 muestras procedentes de diversos yacimientos británicos, restos arqueológicos y estas se sometieron a comparaciones con materiales modernos. Más de un centenas de las muestras corresponden a sarro dental, mientras que una menor parte es de restos humanos.

Cómo se genera el sarro

El sarro se origina cuando la placa bacteriana se mineraliza. En el sarro quedan atrapados microorganismos, proteínas, partículas ambientales e incluso microrrestos de alimentos. El ADN microbiano preservado en el sarro, por ende, se convierte en un material importantísimo para el estudio biológico de la vida de una persona y sus costumbres.