Harry Kane en la mira de un club que se cansó de luchar por Julián Álvarez

Desde hace un tiempo, se tiene conocimiento de que el Barcelona se encuentra en la búsqueda de un delantero de jerarquía y de gran recorrido a nivel internacional. Uno de los apuntados de acuerdo con lo expresado en los medios catalanes era Julián Álvarez, pero pareciera que hubo un pequeño cambio en los últimos días y se intentaría la obtención de la ficha de un jugador que estaría sumando sus últimos minutos en el fútbol alemán.

“No tengo conocimiento en absoluto de que esté en la órbita de Barcelona. Es un jugador importantísimo, muy importante para el equipo, para el club, y me consta que está muy feliz con nosotros”, expresó Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, en las últimas horas. Una noticia que permite señalar que el delantero argentino seguirá un tiempo más ligado al conjunto que está en manos del "Cholo" Simeone.

Una declaración que se une a otra noticia en la que se presenta al Barcelona muy interesado en quedarse con la fiche de Harry Kane que estaría seducido con la posibilidad de pasar al fútbol español. Lo particular es que el contrato del atacante está blindado con una cláusula de verano, que permite sacarlo del Bayern Munich mediante el pago de unos 65 millones de euros libres de cualquier tipo de retención.

Por otro lado, la prensa español expuso que el jugador habría dado el ok para que se produzcan las negociaciones entre los clubes, pero antes necesita que le aseguren dos ítems. El primero es que el movimiento del Barca debe ser concreto, no tratarse de una consulta de averiguaciones o negociarlo por un monto menor a lo que figura en su cláusula. Además pretende un extenso contrato con fecha de vencimiento en junio del 2030 y un salario bruto que ronde en los 20 millones de euros por temporada.

"Damos por hecho que cumplirá su contrato hasta 2027 y si fuera por nosotros, yo le renovaría", señaló Uli Hoeness, presidente honorario del Bayern Munich, ante la consulta de que Harry Kane se vaya en el próximo mercado de pases europeo. Todo un rumor que nace a partir de la decisión del Barcelona de no renovarle el contrato a Robert Lewandoski que se marchará como libre en junio del 2026, debido a que alcanzará la barrera de los 38 años.

El consejo de Scaloni a los jugadores de la Selección Argentina

Hace unos meses, Lionel Scaloni le entregó un consejo a cada uno de los jugadores que forman parte de las convocatorias de las Selección Argentina que se encuentra enfocado de gran manera con el armado de la lista para disputar el próximo Mundial. Se desprende que el entrenador le solicitó a ciertos nombres que piensen con claridad antes de cambiar de equipo y en caso de hacerlo deben estar certeros que tendrán una gran cantidad de minutos.

Esto se vincula de manera estrecha con el caso de Claudio Echeverri que se marchó del Manchester City para ganar rodaje y experiencia en el fútbol europeo, pero en el Bayer Leverkusen no tiene los minutos de calidad que desea. De hecho, los medios europeos hablan de que el propio volante está presionando para romper el acuerdo y lograr una trasferencia a préstamo a River para así ingresar nuevamente en la órbita de la Albiceleste.

Por ende, aquel jugador que no juegue, no se va a ganar su lugar dentro de los convocados para defender a la Argentina en Mundial. Algo similar sucedió en Qatar 2022 cuando se tomó la medida de marginar a todos aquellos nombres que se encontraban con una lesión o molestia que pudiera agrandarse con el paso del tiempo.