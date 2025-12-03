Bruselas seguirá adelante con el plan de usar los activos congelados rusos, según fuentes

FOTO DE ARCHIVO. Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica

La Comisión Europea planea presentar esta semana una propuesta legal para utilizar los activos rusos congelados para financiar a Ucrania, al tiempo que deja abierta la posibilidad de pedir préstamos en los mercados financieros o combinar ambas opciones, según dijeron el martes a Reuters cuatro fuentes.

Los líderes de la UE acordaron en octubre satisfacer las "acuciantes necesidades financieras" de Ucrania durante los próximos dos años, pero no llegaron a respaldar un plan para utilizar 140.000 millones de euros (162.000 millones de dólares) en activos soberanos rusos congelados en Europa como préstamo para Kiev, debido a las preocupaciones planteadas por Bélgica.

La mayor parte de los activos rusos congelados en Europa están en las cuentas del depositario de valores belga Euroclear y el Gobierno belga ha expresado repetidamente su preocupación por los riesgos legales.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Según el plan de la Comisión, Ucrania solo tendría que devolver el préstamo si Rusia paga reparaciones por los daños causados al librar una guerra contra su vecino.

Se espera que el ejecutivo de la Unión Europea adopte el miércoles la propuesta que incluye su plan favorito, que consiste en un préstamo de reparación vinculado a los saldos en efectivo de los activos inmovilizados del banco central ruso.

El texto legal dejaría la puerta abierta a un préstamo financiado mediante la emisión de deuda de la UE en los mercados financieros, así como a la posibilidad de cambiar entre las dos opciones, según las fuentes.

Un portavoz de la Comisión Europea no hizo comentarios sobre el contenido del texto propuesto, pero respondió el martes a Reuters que los comisarios "debatirán las opciones de financiación para Ucrania" el miércoles "en su reunión semanal" y que "está previsto que adopten las respectivas propuestas jurídicas".

Con información de Reuters