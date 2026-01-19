Cuándo debuta Sebastián Báez en el Australian Open: horario y cómo ver en vivo

Sebastián Báez hace su presentación en el Australian Open: cuándo juega y cómo verlo en vivo.

Este lunes 19 de enero, Sebastián Báez comenzará su participación en el Australian Open 2026, el primer Grand Slam del año. El tenista argentino de 25 años enfrentará en la primera ronda del certamen al francés Giovanni Mpetshi Perricard, con el objetivo de obtener mejores resultados que en la edición pasada, en la que cayó en esta instancia contra Arthur Cazaux.

El arranque de año mostró a Báez en un gran nivel: el bonaerense obtuvo importantes triunfos ante el estadounidense Taylor Fritz (6° del mundo) en la United Cup que jugó representando al combinado albiceleste y frente a Ben Shelton (8°) en los cuartos de final del ATP 250 de Auckland. En este torneo, incluso, alcanzó la final, pero no pudo ganarle al checo Jakub Mensik (17°); aún así, el buen rendimiento que obtuvo ilusionó a los hinchas argentinos de cara a su debut en el Australian Open.

Cuándo debuta Sebastián Báez en el Australian Open 2026

Sebastián Báez enfrentará a Giovanni Mpetshi Perricard este lunes 19 de enero a las 22:30 horas en Argentina en la cancha 5 del Melbourne Park. El duelo contará con la transmisión de ESPN y estará disponible en el Plan Premium de Disney+.

El oriundo de San Martín alcanzó la final del ATP 250 de Auckland después de un arrollador arranque de 2026, en el que le ganó a Taylor Fritz (6°) y Ben Shelton (8°).

Qué otros tenistas argentinos deben debutar en el Australian Open

Después de las clasificaciones a segunda ronda de Tomás Etcheverry, Francisco Cerúndolo y Francisco Comesaña, este domingo por la noche otros representantes albicelestes tendrán su debut en la competición. Mariano Navone jugará a partir de las 21 contra Hamad Medjedovic (90°), mientras que Juan Manuel Cerúndolo hará lo propio ante Jordan Thompson (111°) a las 22:10. Más tarde, a las 23:20, Thiago Agustín Tirante se medirá con Aleksandar Vukic (78°).

El lunes, al igual que Sebastián Báez, debutará Solana Sierra, la única argentina en la rama femenina. La número 63 del ranking mundial enfrentará a la japonesa Moyuka Uchijima por un lugar en la segunda ronda a partir de las 00:30 horas.

El mensaje de Sebastián Báez antes del Australian Open: "Gran preparación"

Tras su clasificación a la final del ATP de Auckland, Báez dejó en claro que el trabajo realizado en la pretemporada empieza a dar resultados. “Estoy muy contento de llegar a otra final. Es una gran preparación para el Abierto de Australia”, expresó el argentino, que también destacó haber recuperado sensaciones positivas luego de atravesar diversas lesiones en los últimos dos años.

El rendimiento mostrado en Auckland refuerza las expectativas de cara al Australian Open, donde Báez buscará trasladar este nivel a un escenario de máxima exigencia. Con siete victorias consecutivas, confianza en alza y mayor solidez en canchas rápidas, el argentino llega al torneo oceánico del año con argumentos para ilusionarse.

El presente de Báez se apoya también en los antecedentes inmediatos. En la primera semana de 2026, el argentino logró la victoria más importante de su carrera al vencer a Taylor Fritz, número 6 del mundo, en la United Cup. En ese mismo certamen también superó al español Jaume Munar y al suizo Stanislas Wawrinka, confirmando su crecimiento competitivo. Con siete títulos ATP en su palmarés, seis sobre polvo de ladrillo y uno en cemento, Báez sigue construyendo una carrera sólida y cada vez más completa. Auckland aparece como una nueva señal de que su techo todavía está lejos.