Los rivales de los jugadores argentinos en el Abierto de Australia 2026 tras el sorteo

El sorteo del Australian Open dejó debuts esperanzadores para los argentinos. Nueve tenistas dirán presente en Melbourne en el primer Grand Slam del año.

El Australian Open 2026 ya tiene su cuadro principal y el sorteo arrojó noticias alentadoras para el tenis argentino. Con nueve representantes confirmados en Melbourne Park, ocho en el cuadro masculino y una en el femenino, varios jugadores nacionales evitaron a los grandes favoritos en la primera ronda y aparecen con buenas chances de avanzar en el primer Grand Slam de la temporada.

El tenis argentino volverá a tener una presencia significativa en el Abierto de Australia, torneo que abrirá el calendario grande del circuito. La delegación podría incluso ampliarse si Marco Trungelliti logra ingresar como lucky loser, luego de haber quedado eliminado en la última ronda de la clasificación.

El sorteo fue benévolo en líneas generales, ya que ningún argentino enfrentará a un top 10 en su debut y varios evitaron a cabezas de serie de peso en las primeras rondas, algo clave en un certamen que suele ser exigente desde el arranque. Entre los cruces más destacados aparece el de Francisco Cerúndolo, 18° preclasificado, ante el chino Zhizhen Zhang, un rival que apenas suma una victoria en tres participaciones en el cuadro principal de Melbourne.

Tras quedar eliminado recientemente en Adelaida, Cerúndolo recibió un emparejamiento favorable que le permite ilusionarse con una buena primera semana, siempre que logre imponer su ritmo desde el fondo de la cancha.

Sebastián Báez, 39° del ranking y segundo mejor argentino preclasificado, tendrá un arranque algo más complejo: se medirá ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard, un jugador potente y en crecimiento que disputará el Australian Open por segunda vez en su carrera. Si bien no es un rival sencillo, tampoco parte como favorito claro, lo que deja abierta la posibilidad de un partido parejo. Para Báez, acostumbrado a destacarse en canchas lentas, el desafío será adaptarse rápidamente a las condiciones australianas.

El resto de los cruces de los tenistas argentinos en la primera ronda del Abierto de Australia 2026

Thiago Tirante vs. Aleksandar Vukic (Australia).

Camilo Ugo Carabelli vs. Márton Fucsovics (Hungría).

Tomás Etcheverry vs. Miomir Kecmanovic (Serbia).

Francisco Comesaña vs. Patrick Kypson (Estados Unidos).

Mariano Navone vs. Hamad Medjedovic (Serbia).

Juan Manuel Cerúndolo vs. Jordan Thompson (Australia).

En el cuadro femenino, la única representante nacional será Solana Sierra, quien enfrentará en primera ronda a la japonesa Moyuka Uchijima, en un cruce que aparece como una oportunidad interesante para la joven argentina.

Los grandes favoritos también tienen estrenos accesibles

El sorteo también fue amable con los máximos candidatos al título. Carlos Alcaraz, número uno del mundo, debutará frente al australiano Adam Walton. El español buscará superar por primera vez los cuartos de final en Melbourne, una barrera que todavía no logró romper en el torneo.

Alcaraz comparte la misma mitad del cuadro con Alexander Zverev, finalista de la última edición, con quien podría cruzarse en una eventual semifinal. En la otra parte del cuadro aparece Jannik Sinner, campeón defensor, que comenzará su camino ante el francés Hugo Gaston. El italiano podría reencontrarse en semifinales con Novak Djokovic, máximo ganador del Australian Open con diez títulos, en uno de los cruces más esperados del torneo.

Un cuadro que invita al optimismo

Con rivales accesibles en el debut y sin cruces prematuros ante las grandes figuras, el sorteo dejó un panorama alentador para los argentinos. Si logran superar la primera ronda, varios podrían ganar confianza y meterse en partidos de alto impacto en la segunda semana. El Australian Open comenzará el próximo domingo y marcará el primer gran examen del año para el tenis nacional, que llega con una camada amplia, diversa y con ambición de dar pelea en Melbourne.